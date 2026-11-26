Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 26 novembre 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 2 punti “5”, ciascuno dei quali vince 79.938,04 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 59.600.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di giovedì 26 novembre 2026

Bari: 52 – 10 – 87 – 59 – 79

Cagliari: 55 – 16 – 28 – 66 – 38

Firenze: 38 – 18 – 7 – 6 – 25

Genova: 53 – 59 – 52 – 61 – 82

Milano: 90 – 74 – 69 – 12 – 71

Napoli: 39 – 48 – 81 – 57 – 23

Palermo: 30 – 27 – 37 – 60 – 80

Roma: 8 – 26 – 21 – 51 – 71

Torino: 65 – 11 – 78 – 35 – 47

Venezia: 61 – 58 – 46 – 26 – 81

Nazionale: 49 – 82 – 77 – 46 – 86

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di giovedì 26 novembre 2026

Combinazione vincente: 19 – 87 – 74 – 58 – 16 – 24

Numero Jolly: 13

Numero SuperStar: 22

Jackpot per la prossima estrazione: 59.600.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 2 da € 79.938,04

Punti 4: 445 da € 555,95

Punti 3: 19.644 da € 29,25

Punti 2: 312.098 da € 5,00

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 2 da € 55.595,00

3 Stella: 124 da € 2.925,00

2 Stella: 1.993 da € 100,00

1 Stella: 13.062 da € 10,00

0 Stella: 28.105 da € 5,00

10eLotto serale – giovedì 26 novembre 2026

Numeri vincenti:

8 – 10 – 11 – 16 – 18 – 26 – 27 – 30 – 38 – 39 – 48 – 52 – 53 – 55 – 58 – 59 – 61 – 65 – 74 – 90

Numero Oro: 52

Doppio Oro: 52 – 10

Numeri Extra

6 – 7 – 12 – 21 – 28 – 37 – 46 – 51 – 57 – 60 – 66 – 69 – 78 – 81 – 87

Simbolotto – Estrazione di giovedì 26 novembre 2026

24 – Pizza

21 – Lupo

8 – Braghe

29 – Diamante

3 – Gatta

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.