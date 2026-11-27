Il convegno "Mangiare bene per stare bene: noi e il territorio", promosso da ANTEAS Asti e ospitato lunedì scorso al Polo Universitario Rita Levi Montalcini ha avuto una numerosa partecipazione. L’appuntamento dedicato al rapporto tra alimentazione, salute e qualità della vita, ha visto la partecipazione del professor Giorgio Calabrese, docente di dietoterapia clinica e presidente del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute.

Durante l'incontro, il professore Calabrese ha approfondito il tema dell'alimentazione nella prevenzione e nel mantenimento del benessere, portando l'attenzione sull'importanza di adottare scelte alimentari consapevoli. Tra i temi trattati la valorizzazione dei prodotti del territorio e la necessità di ridurre gli sprechi alimentare.

L'iniziativa, parte del progetto nazionale "In Sinergia", coordinato da Adiconsum e realizzato in collaborazione con ANTEAS, Movimento Consumatori, NeXt Nuova Economia per Tutti e le sedi regionali Adiconsum di Lombardia, Marche, Veneto ed Emilia-Romagna. Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'annualità 2024.

L'attenzione è poi stata spostata sul volontariato e sull'importanza delle relazioni umane, Giuseppe De Biase, presidente nazionale ANTEAS, che ha illustrato il ruolo dell'associazione nel favorire la partecipazione e contrastare solitudine e isolamento.

Tra gli interventi, hanno anche preso parola Alessandra Sozio, direttrice della Scuola Alberghiera di Agliano e Asti, e Giorgio Bizzarri, presidente regionale ANTEAS Piemonte.

«Questo convegno unisce una dimensione nazionale, grazie alla presenza del professor Calabrese e del presidente nazionale ANTEAS, a un percorso concreto che stiamo sviluppando sul territorio», ha commentato Sergio Didier, presidente di ANTEAS Asti.