Dal 29 novembre al 6 dicembre Moncalvo ospita la 388ª Fiera Nazionale di Sua Maestà il Bue Grasso, accompagnata dalla tradizionale Sagra del Bollito. Un appuntamento che da quasi quattro secoli celebra il lavoro degli allevatori, la razza piemontese e le eccellenze gastronomiche del Monferrato. «La Fiera del Bue Grasso rappresenta la storia e l'identità della nostra città – dice il sindaco Diego Musumeci -. Arrivare alla 388ª edizione significa custodire un patrimonio costruito attraverso il lavoro e la passione di generazioni di allevatori. Come Amministrazione vogliamo continuare a sostenere questa manifestazione per il suo valore storico, ma anche per le opportunità che offre al commercio e alla promozione turistica del territorio».

La giornata clou di mercoledì 2 dicembre

Il cuore della manifestazione sarà il 2 dicembre, quando gli antichi portici di piazza Olinda Maranzana accoglieranno i bovini in concorso. La giornata inizierà alle 7.30 con l'iscrizione e l'esposizione degli animali. Alle 8 sarà distribuita la tradizionale scodella di brodo con trippa e ceci, mentre in piazza Carlo Alberto si svolgerà la Fiera Agricola e in piazza Garibaldi il Mercatino Enogastronomico. Alle 9.30 prenderanno il via le valutazioni della giuria nelle diverse categorie, con alcune prove direttamente nell'apposito ring riservato a buoi e manzi. Alle 10.30 spazio alla tradizionale Stima del Peso, che metterà in palio un cesto di prodotti tipici De.Co. moncalvesi. Il momento più atteso sarà alle 12 con la proclamazione dei vincitori e l'assegnazione delle gualdrappe ai migliori esemplari. Seguirà, alle 12.15, la sfilata dei capi premiati.

Accanto alla rassegna zootecnica, protagonista sarà naturalmente la gastronomia. Dalle 11, sotto il Palatenda riscaldato di piazza Olinda Maranzana, la Pro Loco proporrà il Buji tut al dì, con distribuzione continuativa del bollito misto. Alle 12.30 sarà inoltre possibile partecipare al Pranzo della Fiera.

Il bollito e le visite alle aziende

La cucina tradizionale accompagnerà anche gli altri appuntamenti. La Pro Loco proporrà un menu completo a 35 euro, con carne cruda di Fassona piemontese, agnolotti in brodo di bue, bollito misto di Bue Grasso Piemontese con testina, cotechino e salse, dolce, vino e acqua. Per chi preferisce una formula più semplice è previsto il Buji tut al dì a 20 euro, con bollito misto, testina, cotechino e salse, dolce, vino e acqua. La Rassegna Gastronomica del Bue Grasso coinvolgerà inoltre i ristoranti aderenti dal 28 novembre al 6 dicembre, con menu dedicati ai tagli pregiati e alle ricette della tradizione piemontese. Il 29 novembre, dalle 10, sono previste visite a stalle, cantine e uliveti, oltre al servizio di bollito dalle 11 e al pranzo delle 12.30. Il giorno seguente, alle 9, si terrà la Fattoria Didattica con l'Istituto Comprensivo di Moncalvo, un'occasione per avvicinare gli studenti al mondo dell'allevamento e conoscere il lavoro che sta dietro alle produzioni alimentari. Il 6 dicembre la chiusura sarà affidata al Mercatino dell'Antiquariato, alle visite alle aziende, al bollito e al pranzo finale della Pro Loco.

Il valore di una tradizione condivisa

Dietro la manifestazione ci sono soprattutto gli allevatori, protagonisti di una tradizione che continua a vivere grazie al loro impegno.

«La Fiera nasce dal mondo agricolo e continua a vivere grazie agli allevatori, veri protagonisti della manifestazione – afferma Luisella Braghero, presidente della Fiera del Bue Grasso -. Il loro lavoro merita di essere conosciuto e valorizzato. È anche un'occasione per far scoprire le eccellenze del Monferrato e ringraziare tutti coloro che contribuiscono a mantenere viva questa tradizione».

Per prenotare i pranzi della Pro Loco è possibile telefonare al 335-8131486. Per informazioni sul programma e sulle visite sono disponibili i numeri 0141-917505 e 347-5367607. Aggiornamenti anche sulle pagine Facebook e Instagram @fierabuegrassomoncalvo