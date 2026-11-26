Avviso
26 Novembre 2026 19:18:54
Con l'inverno alle porte e il conseguente calo dei conferimenti di sfalci e ramaglie, ad Asti varia la frequenza di svuotamento dei contenitori verdi per la raccolta porta a porta.
Da lunedì 7 dicembre, fino a sabato 20 febbraio 2027, il ritiro non sarà più settimanale ma diventerà mensile.
Gli operatori di ASP effettueranno lo svuotamento nelle settimane dall’11 al 16 gennaio 2027 e dall’1 al 6 febbraio 2027, mantenendo invariati i consueti giorni e orari di passaggio previsti per ogni zona.
Il regolare ritiro settimanale riprenderà a partire da lunedì 22 febbraio 2027.
Le potature e le ramaglie potranno comunque essere portate all’Ecocentro di via Ceca, con ingresso per il pubblico da via del Lavoro.
L'orario di apertura è dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.15 al mattino. Nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17. Il sabato è aperto e riservato alle sole utenze domestiche dalle 8.30 alle 12.15 e dalle 14.30 alle 17.
Inoltre è possibile richiedere il ritiro gratuito a domicilio su appuntamento (valido anche per i rifiuti ingombranti) telefonando al numero 800 991141, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, festivi esclusi.
Per maggiori informazioni è possibile telefonare al 0141 434611, oppure sul sito e app Junker.
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