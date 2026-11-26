Il Polo universitario Astiss ospiterà, sabato 5 dicembre 2026, la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio Mariangela Cotto, nata per valorizzare le esperienze di solidarietà e volontariato del territorio astigiano.

L'appuntamento, in programma dalle 10.30, coincide con la Giornata Internazionale del Volontariato, giornata scelta per riportare l'attenzione sul ruolo di chi mette quotidianamente a disposizione tempo e competenze a favore degli altri.

Il concorso è promosso dall'associazione Il Dono del Volo OdV, dal CSVAA e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, con il patrocinio di Provincia e Comune di Asti e il supporto di La Stampa, La Nuova Provincia, Gazzetta d'Asti e Promeco, azienda speciale della Camera di Commercio di Alessandria-Asti.

Il premio, è dedicato a Mariangela Cotto, figura di riferimento per il mondo del Terzo Settore e anima dell'associazione Il Dono del Volo, per mantenere viva la sua eredità e promuovere uno dei suoi insegnamenti più significativi: "saper fare e far sapere".

«Scegliere il 5 dicembre, Giornata Internazionale del Volontariato, per la premiazione è il modo più autentico per rimettere al centro chi ogni giorno dona tempo e competenze alla comunità, raccogliendo l'eredità di Mariangela Cotto, anima e socia fondatrice della nostra associazione e ideatrice di importanti progetti di solidarietà», speiga Donatella Boscassi, presidente de Il Dono del Volo.

Ventisei progetti in concorso

Per questa edizione sono stati presentati 26 progetti, ciascuno proposto da un diverso Ente del Terzo Settore. Le candidature variano dall'ambito socio-assistenziale a quello sanitario, dalla cultura alla tutela dei diritti delle persone più fragili. Tra gli elementi valutati sulle iniziative ci sono l'originalità, il coinvolgimento di diverse generazioni e la capacità di creare collaborazioni e reti sul territorio.

A esaminare le proposte, relative a progetti realizzati tra maggio 2025 e maggio 2026, è stata una commissione composta da otto membri in rappresentanza degli enti organizzatori e della famiglia Cotto.

Nel corso della mattinata saranno annunciati i primi tre classificati, che riceveranno i riconoscimenti economici messi a disposizione da Il Dono del Volo OdV e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti: 1.000 euro al primo classificato, 600 euro al secondo e 400 euro al terzo. Sono previste inoltre sei menzioni speciali per altrettanti progetti ritenuti particolarmente significativi.

«Abbiamo voluto dare spazio e voce alle associazioni locali proprio in questa importante ricorrenza per trasformare l'anniversario in un'occasione aperta a tutti e far sì che l'impegno quotidiano non resti silenzioso, ma diventi patrimonio comune e ispirazione per l'intera comunità», conclude Francesco Marzo, presidente del CSVAA.