La S.O.A. Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso Ets di Portacomaro Stazione si prepara a rinnovare il proprio Consiglio di amministrazione. L’assemblea ordinaria dei soci, convocata dal presidente Paolo Bassi, si terrà sabato 28 novembre alle 7 nella sede sociale di frazione Portacomaro Stazione 85, ad Asti. In caso di mancato raggiungimento del numero legale, la seconda convocazione è fissata per domenica 29 novembre, dalle 15 alle 19.

All’ordine del giorno l’elezione dei sette componenti del nuovo Consiglio, che resterà in carica per il triennio 2027-2029, e le varie ed eventuali. Hanno diritto di voto i soci ordinari in regola con il tesseramento 2026, anche attraverso delega a un altro socio.

«È un momento importante di partecipazione e condivisione per il futuro del sodalizio e della comunità locale», sottolinea Bassi. All’interno del nuovo Consiglio sarà scelto il presidente, che proporrà le nomine del vicepresidente e del segretario, oltre alle deleghe ai consiglieri. Il mandato si concluderà nel 2029, anno in cui la SOA festeggerà i suoi 130 anni.