La Regione Piemonte ha annunciato un piano innovativo destinato a sostenere le giovani coppie e a promuovere la natalità attraverso la riqualificazione dell'edilizia pubblica. Il programma, denominato “Una famiglia, una casa”, mette in campo 36 milioni di euro derivanti dalle risorse Fesr per ristrutturare 1.000 alloggi sociali da destinare alle nuove famiglie con un canone fisso di 100 euro al mese. L'iniziativa colloca il Piemonte come prima Regione in Italia ad attuare una misura di questa portata.

I dettagli del provvedimento sono stati illustrati in conferenza stampa dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dal vicepresidente Maurizio Marrone. La misura è inserita in un disegno di legge approvato dalla Giunta regionale e attualmente indirizzato all'esame del Consiglio. Durante l'incontro, i vertici dell'amministrazione hanno spiegato che l'obiettivo prioritario è offrire una risposta concreta alle difficoltà abitative dei giovani, consentendo loro di pianificare il futuro con maggiore serenità ed eliminando l'ostacolo dei costi di locazione. L'intervento integra il sostegno alle famiglie con la rigenerazione del patrimonio abitativo pubblico inutilizzato.

«Con il progetto “Una famiglia, una casa” vogliamo dare una risposta concreta a una delle difficoltà più grandi per le giovani generazioni: trovare una casa a condizioni accessibili e poter così costruire una famiglia e avere dei bambini, guardando al futuro con maggiore serenità - spiegano Cirio e Marrone - La Regione Piemonte è la prima Regione in Italia a mettere in campo un programma da 36 milioni di euro di risorse Fesr per ristrutturare 1.000 alloggi di edilizia pubblica e destinarli alle giovani coppie e alle famiglie under 35, con un canone fisso di 100 euro al mese».

Il piano si rivolge specificamente alle famiglie under 35, siano esse sposate, unite civilmente o conviventi di fatto, residenti in Piemonte. Un requisito fondamentale per accedere è il possesso di un Isee di almeno 15.000 euro, parametro individuato per offrire un'opportunità a chi non rientra nelle graduatorie ordinarie dell'edilizia popolare. Gli alloggi, di varie metrature e tipologie, verranno assegnati tramite graduatorie gestite dalle Atc, con l'avvio dei primi bandi previsto all'inizio del 2027.

Nella formulazione delle graduatorie verrà attribuito un punteggio aggiuntivo ai nuclei con bambini piccoli, a quelli con componenti affetti da disabilità e ai figli di appartenenti alle forze dell'ordine o di operatori sanitari caduti sul lavoro. Il canone mensile rimarrà bloccato a 100 euro per dieci anni oppure fino al compimento della maggiore età dei figli. L'iniziativa intende porre la casa e il nucleo familiare al centro della programmazione politica regionale per facilitare l'insediamento delle nuove generazioni sul territorio.