Sono aperte fino a sabato 5 dicembre le iscrizioni a “Pari Passo”, iniziativa che vuole offrire un’opportunità di crescita, personale e collettiva, ai giovani di Asti. E’, infatti, un percorso dedicato alla salute mentale e allo sviluppo delle cosiddette “soft skills”, competenze trasversali fondamentali nella vita quotidiana, nel percorso universitario e nel mondo del lavoro.

Ideato e condotto dai giovani per i giovani, il programma prevede otto incontri durante i quali - attraverso laboratori, attività pratiche, momenti di confronto in gruppo e il contributo di professionisti di diversi settori - i partecipanti avranno l'opportunità di approfondire diverse competenze.

Il programma

Gli incontri si svolgeranno il sabato mattina, dalle 10 alle 13, dal 12 dicembre al 27 marzo al polo culturale Memoriafutura, sede della Fondazione Giovanni Goria, in piazza San Martino 11 ad Asti. Il percorso, gratuito, è aperto a ragazzi tra i 14 e i 25 anni, per un totale di 30 posti a disposizione.



Otto gli incontri in programma. Il 12 dicembre è prevista l’introduzione al percorso e all’universo delle competenze da potenziare. Seguiranno altri sette incontri: “Competenze emotive, capire se stessi, capire le proprie emozioni” (19 dicembre); “Public speaking e comunicazione efficace” (9 gennaio); “Gestione dello stress e delle emozioni negative” (23 gennaio); “Media literacy, pensiero critico e creatività” (13 febbraio); “Competenze sessuo-affettive” (27 febbraio); “Competenze organizzative, leadership e ascolto attivo” (20 marzo); “Gestione e risoluzione dei conflitti” (27 marzo).

Il progetto



Il progetto è realizzato grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, Club Silencio e Casa Silencio Torino, nell'ambito di Break the Loop, il bando spin-off di SparkZ per la Generazione Zeta di Asti e Biella E’ promosso in collaborazione con Fondazione Giovanni Goria ETS e Associazione Mani Colorate ODV ETS.

Iscrizioni

Per iscrizioni: https://forms.gle/BNMuhTuFNsAqAqDd9.

Per informazioni inviare una mail a paripasso.asti@gmail.com.