È stata una mattinata importante e significativa quella di oggi nel Nicese e nella Valle Belbo. Dopo diciassette lunghissimi anni si vede finalmente la luce in fondo al tunnel per quanto riguarda il completamento dell'ospedale, tecnicamente presidio sanitario, della Valle Belbo. Per l'occasione, dove a distanza di quasi quattro anni il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, annunciò la ripresa dei lavori, lo stesso presidente ha effettuato un sopralluogo del cantiere insieme al direttore generale dell'Asl di Asti Giovanni Gorgoni. Presenti numerosi sindaci, tecnici, il presidente della Provincia di Asti Simone Nosenzo, consiglieri e assessori regionali, Marco Gabusi e Federico Riboldi.

La parte edilizia del cantiere è praticamente agli sgoccioli, in quanto fondamentalmente ultimata. Attualmente l'obiettivo è arrivare alla primavera dell'anno nuovo con i collaudi effettuati e la sistemazione delle aree esterne, così da poter procedere finalmente, seppur in modo graduale, a mettere in funzione l'ospedale nel vero senso operativo del termine.

«Per anni ci sono state polemiche sulle tempistiche, ma la sanità qui è riuscita a dimostrare il contrario - dichiara l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi - Emergerà sicuramente la questione del personale. Noi possiamo dire che ci sono 4.600 dipendenti in più rispetto a quando ci siamo insediati e che è in fase di attuazione un altro concorso per altri 600 operatori». Ci sarà quindi il personale? «Sì, ci sarà quello che servirà perché abbiamo investito sulla sanità pubblica» ha concluso Riboldi.

L'idea di fondo? Un ponte tra la rete territoriale e il Cardinal Massaia di Asti. Il presidio ospedaliero Valle Belbo sarà infatti un braccio destro operativo dell'ospedale del capoluogo astigiano, focalizzandosi principalmente sulla continuità assistenziale, sulle post-acuzie, riabilitazione, sulla fragilità e sulla continuità assistenziale.

«Il Cardinal Massaia è un punto di medio/alta complessità, questo presidio ospedaliero della Valle Belbo sarà una via di mezzo - commenta il direttore generale dell'Asl Giovanni Gorgoni - Si integrerà perfettamente nella rete dell'Asl». L'ospedale infatti comincerà a essere operativo a marzo del 2027 con l'Hospice e l'ospedale di comunità a cui si aggiunge il punto di primo intervento (radiologia, Tc, etc.). Tra aprile e giugno arriverà anche la dialisi, per essere completamente funzionale a luglio 2027 con la geriatria, il recupero del paziente, la riabilitazione e la lungodegenza. I posti letto saranno 70.

«Questa è una scelta responsabile del nostro territorio - commenta l'assessore regionale ai trasporti Marco Gabusi, ex sindaco di Canelli - C'è stato uno sforzo grande che ha portato a questo disegno, fermato nel 2014 quando l'ospedale fu cancellato dalla programmazione sanitaria. Questa è la sorella piccola del progetto dell'autostrada Asti-Cuneo (per storia e finanziamento, uno è costato complessivamente 350 milioni di euro, mentre per il presidio sono 57 milioni di euro ndr)».

E ha concluso: «Si può parlare del passato, ma il presidente Cirio ci ha insegnato a non guardare mai dietro. Il precedente assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi ha creduto fortemente nel progetto».

«Queste sono le giornate che fanno bene e danno speranza al territorio - spiega il sindaco di Nizza e presidente della Provincia Simone Nosenzo - Quando dicono che le cose non si possono fare, ecco che bisogna dimostrare sempre il contrario. Gli amministratori capiscono bene che qualche giorno, o qualche mese, spostato sono normali in un'opera da 57.5 milioni di euro. Finalmente si leva carico dall'ospedale di Asti».

La storia di questo presidio ha avuto sovente connotazioni critiche. Quello che originariamente doveva diventare l'ospedale della Valle Belbo entra nella programmazione regionale dell’edilizia sanitaria nel 2007. Nel 2009 l’Asl di Asti sottoscrive il contratto d’appalto, ma la successiva riduzione delle risorse disponibili consente di proseguire i lavori soltanto entro i limiti delle coperture finanziarie certe. Esaurite le risorse, nell’aprile 2015 l’Asl risolve il contratto. Nello stesso periodo cambia anche la programmazione sanitaria. Con il riordino della rete del 2015 il presidio della Valle Belbo perde la sua originaria valenza ospedaliera e viene destinato a diventare un presidio sanitario territoriale, scelta successivamente formalizzata nel 2018.

«Saniamo un'altra ferita - aggiunge soddisfatto il governatore Alberto Cirio - A Torino, quando ci eravamo insediati, c'era il grattacielo della Regione non ancora terminato. Noi che veniamo da una cultura contadina, sana, arriviamo a concludere i progetti. Dall'autostrada Asti-Cuneo, agli ospedali di Alba e Nizza. Abbiamo lavorato giorno dopo giorno. Tra le opere incompiute che abbiamo trovato, questa era da finire».

La prima pietra infatti venne posata nel 2009 e l'ultima alla fine di questo 2026. «Oggi gioisco perché in sei anni quest'opera è stata finalmente finita - conclude Cirio - Non si può non considerare che dal 2009 si è speso di più, ma sopratutto tante persone non sono state curate. Questo è il motivo per cui questa Giunta aveva stanziato i 14 milioni di euro nella Sanità, che servivano per terminare finalmente questo progetto».