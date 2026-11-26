Prosegue il Bagna Cauda Day 2026, che si prepara a vivere il suo secondo fine settimana. Da venerdì 27 a domenica 29 novembre saranno oltre 160 tra ristoranti, osterie, agriturismi e cantine ad aderire all'iniziativa, proponendo il piatto simbolo nelle sue diverse versioni.

Il prezzo di riferimento è di 30 euro, con il vino proposto a 15 euro a bottiglia. Si potrà scegliere tra la bagna cauda classica, quella eretica, con l’aglio stemperato, e quella atea, senza aglio, secondo i tradizionali semafori del gusto. Confermata anche la possibilità della Sporta a ca’, per gustare la bagna cauda direttamente a casa, mentre alcuni locali proporranno la Bagna Sovrana o il Finale in gloria con il tartufo.

Il motto di questa edizione, "Questo bavaglio ci rende liberi", accompagnerà ancora una volta i partecipanti insieme al Bavagliolone 2026, realizzato dall’artista astigiano Stefano “Pedro” Porro, e al nuovo Palòt da Fujòt, la piccola paletta in metallo ideata dagli ingegneri della Way Assauto per spostare il lumino acceso sotto il recipiente della bagna cauda.

Per partecipare è sufficiente scegliere il locale sul sito ufficiale e prenotare direttamente. L’elenco completo degli aderenti e tutte le informazioni sono disponibili sul sito.

Moni Ovadia al Palco 19 con “Lezioni di umorismo”

Tra gli appuntamenti in programma domenica 29 novembre, alle 16.30, al Palco 19 di via Ospedale 19, si terrà la cerimonia di consegna dei Premi Testa d’Aj 2026. A seguire, negli stessi spazi, andrà in scena Moni Ovadia con "Lezioni di umorismo. Per una critica della ragion umoristico-paradossale", spettacolo scritto insieme a Elisa Savi. Il biglietto d’ingresso costa 12 euro.

La rappresentazione si svilupperà come una brillante lezione dedicata ai meccanismi che generano la risata, esplorando ironia, sarcasmo, paradosso e nonsense. Ovadia accompagnerà il pubblico in un viaggio tra citazioni, witz, barzellette, aforismi, giochi di parole e canzoni comiche, intrecciando riflessione e racconto.

Attore e autore di origine bulgara, tra le figure più originali della scena italiana, Ovadia è profondamente legato alla tradizione ebraica, nella quale l’umorismo rappresenta uno strumento di pensiero, libertà e intelligenza critica. In scena con lui ci sarà la violoncellista e pianista Giovanna Famulari.

Nato a Plovdiv nel 1946, Moni Ovadia ha iniziato il proprio percorso come ricercatore e cantante di musica popolare ed etnica, approdando al teatro nel 1984. Ha sviluppato un personale linguaggio di teatro musicale ispirato alla cultura yiddish, raggiungendo il grande pubblico nel 1993 con «Oylem Goylem». Nel corso della carriera ha firmato e interpretato numerose opere teatrali, lavorando anche nel cinema, nella radio e nell’editoria. È stato direttore artistico del Mittelfest e ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Ubu e il Premio De Sica, oltre a due lauree honoris causa.

I quattro Premi Testa d’Aj 2026

Domenica alle 16.30 sarà il momento della consegna dei Premi Testa d’Aj, riconoscimenti istituiti dall’Associazione Astigiani nel 2016 e destinati a personalità che si distinguono per indipendenza, originalità e determinazione, portando avanti le proprie idee anche controcorrente.

Sono quattro i premiati di questa edizione: Moni Ovadia, Mariuccia Roggero e Piercarlo Ferrero, Chiara Buratti e Stefano “Pedro” Porro.

A Moni Ovadia il riconoscimento va per il suo percorso artistico, nel quale ha saputo intrecciare musica, parola, cultura ebraica e tradizione dell’umorismo yiddish. Nei suoi spettacoli il sorriso diventa uno strumento per interrogarsi sulla società, sulle contraddizioni umane e sui grandi temi della contemporaneità.

Premio anche a Mariuccia Roggero e Piercarlo Ferrero, da cinquant’anni patron del ristorante San Marco di Canelli. Un riconoscimento che celebra una lunga esperienza nella ristorazione e il valore di un’ospitalità fatta di lavoro quotidiano, attenzione alle persone e legame con la cultura della tavola.

Tra i premiati anche l’attrice Chiara Buratti, che ha costruito il proprio percorso artistico tra teatro e altri linguaggi dello spettacolo. Tra le sue interpretazioni figura anche «L’ultimo giorno di sole» di Giorgio Faletti.

Completa il gruppo Stefano “Pedro” Porro, artista astigiano e autore del Bavagliolone 2026, accompagnato dal motto «Questo bavaglio ci rende liberi».

La bagna oltre oceano, arriva anche a Shanghai

Il Bagna Cauda Day supera ancora una volta i confini del territorio astigiano. Dal 27 al 29 novembre la manifestazione farà tappa anche a Shanghai, al ristorante Da Marco, grazie all’impegno di Adriano Zublena, presidente dell’Associazione Piemontesi nel Mondo – Cina e Ambassador del Bagna Cauda Day. Al suo fianco ci sarà la Federazione Italiana Cuochi China, per una serata che rinnova il legame avviato nel 2019 tra la metropoli cinese e la manifestazione astigiana.

La tradizione ha raggiunto anche il Giappone grazie allo chef Yuji Hayashi e al collegamento della giornalista Yuca Yamashita. Dopo Tokyo, la bagna cauda è arrivata ad Aomori, territorio particolarmente conosciuto per la coltivazione dell’aglio.

La grande tavolata collettiva, intanto, non si ferma qui. Per chi vorrà proseguire la festa, il prossimo appuntamento è già fissato per il 29, 30 e 31 gennaio 2027 con la Bagna della Merla.

Il Bagna Cauda Day è sostenuto da Comune di Asti, Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Caritas, Consorzio Asti DOCG, CAMEA Club Auto e Moto d’Epoca Astigiano, Bava, Braida, Cascina Castlet, Coppo, AB Selezione, Aenergy, Associazione Ramolivo, Asti Agricoltura, Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo, Oramaro, Cantina di Nizza, Iccom, Comune di Vessalico, Consorzio tutela aglio di Vessalico, Olio Roi, Mario Fongo e Barbero Davide.