Se per gli amanti della natura l'autunno nei boschi è un paradiso, figuriamoci quando in quegli stessi boschi scorrono anche corsi d'acqua ancora incontaminati. E' quello che offre (fra le altre tantissime senzazioni) il Parco Naturale di Rocchetta Tanaro che nei giorni scorsi è diventato un laboratorio didattico a cielo aperto.

In particolare, protagonisti sono stati i rii Rabengo e Ronsinaggio, accuratamente studiati da tecnici, guardiaparco, guide naturalistiche, volontari e guardie provinciali durante un corso di ecologia fluviale e bioindicazione organizzato e finanziato dall'Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano in convenzione con la Stazione Idrobiologica di Cerro e Rocchetta.

Tutto è partito da una domanda: "Cosa racconta davvero l'acqua di un torrente?". E per scoprirlo non basta guardarla scorrere, ma bisogna imparare a leggere la vita nascosta sotto la sua superficie. Uno studio che si è avvalso di lezioni sul campo, o meglio, in acqua, nei due rii presi come campione.

A guidare i partecipanti in questo percorso formativo sono stati due esperti del settore: Stefano Bovero, erpetologo e ittiologo e Tiziano Bo, idrobiologo del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Vita dell'Università di Torino.

Due i temi sul quale è stato costruito il corso, ovvero le dinamiche ecologiche che regolano gli equilibri dei piccoli corsi d'acqua e il riconoscimento delle specie, pesci e macroinvertebrati, che popolano i torrenti e i fiumi del territorio.

Il concetto più importante che è stato messo in luce è stato quello della biondicazione, perché la capacità di alcuni organismi di agire come vere e proprio sentinelle ambientali consente di diagnosticare lo stato di salute di un fiume e pianificare misure di tutela e conservazione mirate ed efficaci.

Sono state 12 le ore in cui si è sviluppato in corso, durante le quali sono state tenute lezioni alla stazione idrobiologica con proiezioni e materiale di studio, e due uscite nei rii in cui i partecipanti hanno potuto osservare da vicino e sperimentare tecniche di campionamento solitamente riservate ai soli addetti ai lavori.

Come l'utilizzo dell'elettrostorditore per la raccolta non invasiva della fauna ittica e il retino immanicato indispensabile per campionare i piccoli invertebrati che vivono sui fondali dei torrenti.

Nelle vasche della stazione idrobiologiche i corsisti hanno avuto l'opportunità rara di osservare a distanza ravvicinata diversi esemplari di pesci e crostacei d'acqua dolce e altri non originari del territorio ma ormai stabilmente presenti nei nostri fiumi. Organismi difficili da avvistare in natura ma non per questo meno preziosi e meritevoli di essere protetti per mantenere la biodiversità autoctona.

Un'esperienza formativa che ha beneficiato anche della preziosa collaborazione del sindaco di Cerro Tanaro Mauro Malaga e dove ricerca scientifica, istituzioni e volontariato si sono dimostrati ancora una volta vicini nella salvaguardia del patrimonio naturale dell'Astigiano.