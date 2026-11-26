Sociale
26 Novembre 2026 08:08:06
Il candidato a sindaco della coalizione progressista Michele Miravalle
In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Michele Miravalle, candidato sindaco di Asti, ha scelto di partire da un disegno: quello di una bambina, con i suoi colori, per raccontare quanto lavoro resti da fare perché quei colori restino vivi in una società che troppo spesso li spegne. Una società che le tarpa le ali: quella bambina, alla fine, il suo disegno è costretta ad accartocciarlo. Il disegno è apparso in un video diffuso sui canali social.
Il messaggio di Miravalle è stato rivolto in modo diretto agli uomini. «La violenza non nasce dal nulla ma cresce in una cultura che ogni giorno erode un po' di rispetto, fino a trasformarsi, per qualcuno, nel pensiero di poter disporre del corpo di una donna». Un'erosione che passa anche da gesti quotidiani, come ridere a una battuta sessista nella chat del calcetto, non indignarsi davanti a una donna che a parità di ruolo guadagna meno di un uomo, giudicarla per come si veste, perché desidera dei figli o perché non ne desidera. Abitudini così radicate da non farci più caso.
«Il 25 novembre chiama noi uomini a una grande responsabilità: serve uno sforzo quotidiano per un cambiamento di linguaggio, di mentalità» ha osservato Miravalle ricordando che, in Italia, nel 2025 si sono rivolte al numero antiviolenza - il 1522 - quasi 26 mila donne. Secondo dati Istat rielaborati su base regionale, in Piemonte, nel 2024, sono state 75.592 le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza, circa 4 mila le donne seguite. E i numeri sono in aumento. Ad Asti, uno studio della Questura in collaborazione con realtà del territorio, riporta che uno studente su cinque ha subìto violenza e quasi la metà l’ha vista accadere.
«Il Comune, in quanto a cambiamento culturale, può fare molto: ad esempio proporre percorsi di educazione affettiva insieme alle scuole. Insieme a chi lavora con le ragazze e i ragazzi ogni giorno» ha aggiunto Miravalle sottolineando l'importanza di lavorare sulla cultura e sulle giovani generazioni.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058