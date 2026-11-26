In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Michele Miravalle, candidato sindaco di Asti, ha scelto di partire da un disegno: quello di una bambina, con i suoi colori, per raccontare quanto lavoro resti da fare perché quei colori restino vivi in una società che troppo spesso li spegne. Una società che le tarpa le ali: quella bambina, alla fine, il suo disegno è costretta ad accartocciarlo. Il disegno è apparso in un video diffuso sui canali social.

Il messaggio di Miravalle è stato rivolto in modo diretto agli uomini. «La violenza non nasce dal nulla ma cresce in una cultura che ogni giorno erode un po' di rispetto, fino a trasformarsi, per qualcuno, nel pensiero di poter disporre del corpo di una donna». Un'erosione che passa anche da gesti quotidiani, come ridere a una battuta sessista nella chat del calcetto, non indignarsi davanti a una donna che a parità di ruolo guadagna meno di un uomo, giudicarla per come si veste, perché desidera dei figli o perché non ne desidera. Abitudini così radicate da non farci più caso.

«Il 25 novembre chiama noi uomini a una grande responsabilità: serve uno sforzo quotidiano per un cambiamento di linguaggio, di mentalità» ha osservato Miravalle ricordando che, in Italia, nel 2025 si sono rivolte al numero antiviolenza - il 1522 - quasi 26 mila donne. Secondo dati Istat rielaborati su base regionale, in Piemonte, nel 2024, sono state 75.592 le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza, circa 4 mila le donne seguite. E i numeri sono in aumento. Ad Asti, uno studio della Questura in collaborazione con realtà del territorio, riporta che uno studente su cinque ha subìto violenza e quasi la metà l’ha vista accadere.



«Il Comune, in quanto a cambiamento culturale, può fare molto: ad esempio proporre percorsi di educazione affettiva insieme alle scuole. Insieme a chi lavora con le ragazze e i ragazzi ogni giorno» ha aggiunto Miravalle sottolineando l'importanza di lavorare sulla cultura e sulle giovani generazioni.