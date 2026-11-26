Cronista di quartiere
26 Novembre 2026 07:52:00
L'ingresso principale al Bosco dei Partigiani da piazza Vittorio Veneto
Ancora una segnalazione dal Bosco dei Partigiani di Asti. Ma, in questo caso, non riguarda episodi di vandalismo e degrado interno, che purtroppo continuano a verificarsi, bensì il cancello di ingresso principale che si affaccia sul parcheggio di piazza Vittorio Veneto.
Una mamma, che accompagna ogni giorno la figlia alla scuola dell'infanzia "Bosco dei Partigiani" - presente all'interno del parco - ci segnala la situazione critica che si verifica quando piove, proprio davanti al cancello, dove si forma una pozza d'acqua che occupa buona parte della via d'accesso.
«Ci tengo, poi, a porre l'attenzione anche sullo stato dei cancelli e l'instabilità dei vasi posti sulle piglie» aggiunge la nostra lettrice riferendosi al fatto che la struttura in ferro, nel caso il battente sinistro per chi entra, è parzialmente inclinata mentre viene chiesto un controllo sulla stabilità dei vasi posti ai lati dell'accesso pedonale.
La lettrice invita il Comune ad effettuare le dovute verifiche per accertarsi che tutto sia in sicurezza e risolvere le criticità segnalate.
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