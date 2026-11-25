Dai bambini venuti al mondo nel 2025 ai coscritti che quest'anno compiono 75 anni: domenica 29 novembre Castagnole Monferrato dedicherà una mattinata a due generazioni, accomunate dal legame con il paese. La Festa degli alberi e la tradizionale "75 primavere... e pussa" si svolgeranno insieme, con un programma che alternerà momenti celebrativi e occasioni di incontro.

«Domenica celebreremo insieme le radici e il futuro del nostro paese», ha commentato il sindaco Francesco Marengo, ricordando il significato delle due iniziative: «La vita che nasce, la memoria di chi ha costruito il nostro paese e il rispetto per la nostra terra».

Un albero per ogni bambino

Il ritrovo è previsto alle 10 per la Santa Messa. Alle 10,45 la festa proseguirà nel Bosco dei castagni, dove sarà piantato un albero per ciascun bambino nato nel 2025. I piccoli festeggiati sono Giada Verdesca e Mussab Mallaly. «È un gesto semplice ma concreto – ha spiegato Marengo – con cui vogliamo dare il benvenuto ai nostri cittadini più piccoli, legando fin da subito la loro crescita alle radici del nostro territorio».

Le medaglie ai coscritti

Alle 11,45, nel salone di Tenuta La Mercantile, sarà invece il momento della Leva 1951, con la consegna delle medaglie ricordo. Riceveranno il riconoscimento Marco Maria Crivelli, Maria Duca, Renato Marcon, Chiara Giacomobello, Hanna Sikorskaya, Costantin Ivanov, Aldo Amadesi, Mauro Robbione, Edoarda Verrua e Sabatina Iannacci.

«Tagliare il traguardo delle 75 primavere è motivo di grande orgoglio – ha sottolineato il sindaco –. È il nostro modo per dire grazie a una generazione che, con il proprio lavoro e il proprio impegno, ha contribuito a rendere Castagnole Monferrato il paese accogliente che conosciamo oggi».

La mattinata si concluderà con l'aperitivo delle 12,15 e il pranzo comunitario delle 12,30, offerto dalla Pro Loco nel salone di Tenuta La Mercantile. A fare da colonna sonora alla giornata sarà la Banda musicale “La Monfrinöta”.