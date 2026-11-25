Per aiutare ragazzi e famiglie a conoscere da vicino le opportunità formative, la Scuola Alberghiera AFP Colline Astigiane organizza tre appuntamenti di Scuola Aperta nelle sedi di Asti e Agliano Terme. Gli Open Day sono in programma mercoledì 2 dicembre 2026, dalle 18.30 alle 21.30, domenica 20 dicembre e domenica 17 gennaio 2027, dalle 15 alle 18.

Sarà l'occasione perfetta per sperimentare in prima persona alcune delle attività che caratterizzano i percorsi di cucina, sala e bar.

Il primo appuntamento, mercoledì 2 dicembre, avrà una formula particolare: l'Aperi-Open. A preparare e servire l'aperitivo saranno gli stessi studenti, che accoglieranno i visitatori con un'apericena realizzata interamente nei laboratori della scuola.

Nelle giornate del 20 dicembre e del 17 gennaio, invece, spazio soprattutto alle attività pratiche. Chi è interessato al mondo della cucina potrà cimentarsi con le mystery box, mettendo alla prova la fantasia nella preparazione di ricette natalizie. Per chi vuole avvicinarsi alle professioni della sala e del bar sono previste esercitazioni sulla preparazione di drink, cappuccini decorati con la tecnica della latte art, cioccolate calde e smoothie. Ci saranno anche attività sensoriali dedicate ai cinque sensi e al mondo del vino.

A guidare i partecipanti saranno chef, maître e barman della scuola, affiancati dagli allievi, che per l'occasione vestiranno i panni dei tutor e racconteranno la propria esperienza tra lezioni, laboratori e stage.

«Vogliamo che i ragazzi possano vivere la scuola, non soltanto visitarla», spiega la direttrice Alessandra Sozio, sottolineando l'importanza di offrire ai futuri studenti la possibilità di mettersi alla prova e conoscere concretamente le proprie attitudini. Un percorso che, oltre ad offrire preparazione professionale, punta a sviluppare autonomia, capacità di lavorare in squadra e competenze utili anche nelle esperienze future.

Durante gli incontri le famiglie potranno confrontarsi con la direzione, i docenti e i tutor d'aula, approfondendo l'organizzazione della didattica, le materie di studio, le esperienze di stage nelle aziende del settore e la partecipazione ai concorsi professionali. Saranno presentate anche le opportunità di mobilità internazionale attraverso Erasmus+, le borse di studio, le visite didattiche, i viaggi e le iniziative organizzate dagli studenti.

«La nostra scuola non insegna soltanto un mestiere, ma offre ai ragazzi occasioni per scoprire le proprie capacità e mettersi alla prova anche lontano da casa», evidenzia la presidente Annalisa Conti.

La novità della filiera 4+2

Tra le opportunità che saranno illustrate durante gli Open Day c'è anche una novità importante per l'anno formativo 2026/2027: l'adesione della Scuola Alberghiera AFP Colline Astigiane alla filiera formativa tecnologico-professionale 4+2, nell'ambito turistico, enogastronomico e dell'ospitalità alberghiera.

La scuola, che da oltre cinquant'anni forma professionisti della ristorazione e dell'accoglienza, propone percorsi quadriennali per diventare Tecnico di Cucina o Tecnico dei Servizi di Sala e Bar. Già al termine del terzo anno è possibile conseguire una qualifica professionale che apre al mondo del lavoro.

Con la nuova filiera 4+2, al termine del quarto anno gli studenti potranno ottenere, oltre al diploma professionale di Tecnico di Cucina o di Sala e Bar, anche il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, previo superamento dell'Esame di Stato presso la scuola della filiera.

Si amplia così la possibilità di scelta dopo il percorso quadriennale: entrare direttamente nel mondo del lavoro, proseguire la formazione attraverso i bienni degli ITS Academy oppure accedere all'università.

Attraverso il programma Erasmus+, gli studenti del terzo anno possono trascorrere un mese all'estero lavorando in strutture turistico-ricettive, migliorando le competenze linguistiche e confrontandosi con culture e abitudini differenti.

A queste esperienze si aggiungono viaggi studio, visite didattiche e viaggi premio per gli allievi più meritevoli. Negli ultimi anni gli studenti hanno avuto modo di conoscere diverse realtà europee, ma anche gli Stati Uniti, attraverso esperienze nei college americani dell'Istituto Marco Polo, e la Norvegia, con scambi culturali e gastronomici.

La scuola è inoltre capofila del progetto europeo Erasmus PATCH – Place and Train, che coinvolge partner di cinque Paesi e lavora alla realizzazione di strumenti e percorsi per favorire l'inserimento professionale nel settore della ristorazione e dell'ospitalità di persone con disabilità cognitive lievi o moderate.

Informazioni e prenotazioni

Gli Open Day si svolgeranno contemporaneamente nelle due sedi:

Agliano Terme: Regione San Rocco 74, telefono 0141 954079, email didattica@afp-collineastigiane.com.

Asti: via Asinari 5, telefono 0141 351420, email segreteria@afp-collineastigiane.com.

Per partecipare è richiesta la prenotazione presso le rispettive segreterie didattiche, così da consentire una migliore organizzazione dei laboratori e delle attività.