Una riflessione che ribalta la narrazione corrente e viene da chi ogni giorno tratta la gestione dei processi per maltrattamenti. «I numeri ci parlano di un aumento delle denunce dei casi di maltrattamento e violenza contro le donne - ha detto la presidente del Tribunale di Asti Ombretta Salvetti - Non è detto che ci siano più donne maltrattate, io penso che ci sia anche molta più consapevolezza del disvalore di questi gesti e ci sia più coraggio a denunciare».

Questo il suo intervento durante l'inaugurazione dell'installazione realizzata dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Asti, presieduta da Barbara Odarda in collaborazione con le ragazze dello Zonta Club. Un romantico manichino "vestito" di biglietti raccolti durante un banchetto sotto i portici nelle settimane scorse. Ogni persona ha potuto scrivere il suo messaggio e imbucarlo in totale anonimato. Tutte le frasi sono state poi riportate sui fogli che restituiscono i pensieri delle persone su questo fenomeno.

"Vedere la mia migliore amica con una persona che non le permetteva neanche di vivere la sua adolescenza e non riuscire a fare nulla a riguardo è stato tra i più grandi fallimenti della mia vita", "L'ambizione di una donna non è una minaccia: è il fallimento di chi ha cercato di limitarla", "La libertà è poter scegliere la propria vita senza paura. E' il diritto di ogni donna di appartenere prima di tutto a sè stessa": sono solo alcune delle frasi riportate nell'installazione sistemata nell'atrio del tribunale.

«Noi ci occupiamo di indagini e di istruire processi - ha detto il procuratore Biagio Mazzeo - ma quando arrivano da noi hanno già superato un enorme ostacolo emotivo e psicologico. Il più delle volte siamo l'ultima ancora di salvezza di donne che si sentono minacciata la loro vita. Noi facciamo di tutto per dare loro giustizia, ma serve una rete sociale per le vittime, sia per dare loro tranquillità nella denuncia, sia per sostenerle lungo questo percorso. E le associazioni di volontariato che si occupano di questo hanno un ruolo essenziale».

Una proposta è arrivata dalla presidente dell'Ordine degli Avvocati, Giorgia Montanara, che ritiene sia necessario un confronto di genere permanente su tutti i luoghi di lavoro per arrivare davvero alle pari opportunità mentre il presidente della Camera Penale di Asti, Davide Gatti ha annuncaito che durante i progetti nelle scuole sarà affrontato anche questo tema.

Intanto c'è attesa per la giornata di sabato, in cui la giuria svelerà i nomi del vincitore del concorso indetto dalla Fondazione Avvocatura Italiana destinato alle Commissioni Pari Opportunità dei vari Ordini Forensi. Anche quest'anno la Cpo di Asti ha partecipato con un cortometraggio sul tema della tratta delle donne. Già nelle ultime edizioni, i lavori astigiani erano stati premiati.