Una mattinata dedicata all’arte, alla cultura del vino e alla memoria storica del Monferrato, in programma domenica 29 novembre, a Casale Monferrato.

Il primo appuntamento alle 11 al Castello del Monferrato, nella sede del Centro DOC Paolo Desana, dove saranno inaugurate due nuove opere della collezione permanente “Portabottiglie d’artista”, progetto nato nel 2022 dall’incontro tra arte, design e mondo vitivinicolo. La raccolta, curata dal critico e artista Piergiorgio Panelli, vanta quest’anno i lavori del maestro torinese Mauro Fissore e dell’artista alessandrina Sara Varvello.

Con i due nuovi ingressi, la collezione raggiunge quota 19 opere, esposte negli spazi del Centro DOC e visitabili negli orari di apertura al pubblico.

Nella stessa occasione sarà inaugurata anche “La lepre e la luna”, mostra della pittrice Lidia Melotto, milanese ma casalese d’adozione. L'artista presenterà una serie di gouache dedicate ai paesaggi monferrini nella stagione invernale.

Le iniziative sono parte del programma del Dicembre Natalizio e saranno a ingresso libero. Il Centro DOC sarà visitabile il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, oltre a lunedì 8 dicembre negli stessi orari.

Una targa per ricordare la famiglia Ottavi

Dopo la mattinata, intorno alle 12.30, in via Mellana 17, all'ingresso di Palazzo Mellana, l'inaugurazione della targa commemorativa dedicata alla famiglia Ottavi, che proprio al piano terreno dell'edificio ebbe la propria abitazione.

Un omaggio a Giuseppe Antonio Ottavi, considerato uno dei padri dell'agricoltura moderna, e ai figli Edoardo e Ottavio. Quest'ultimo è ricordato anche per aver inventato l'inno ai Krumiri. La famiglia fu protagonista di un'importante stagione di divulgazione e innovazione in campo agricolo: dal 1855 al 1885 pubblicò infatti per trent'anni Il Coltivatore, considerato il primo giornale agricolo italiano.

Gli Ottavi raggiungevano quasi quotidianamente il vicino Istituto Leardi, dove, nella sua aula magna, insegnarono i princìpi dell'agricoltura moderna ad allievi e agricoltori provenienti da tutta Italia.

La targa vuole dunque restituire visibilità ad una importante pagina della storia casalese e al contributo che la famiglia Ottavi seppe dare allo sviluppo dell'agricoltura italiana.