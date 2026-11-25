E' astigiano ed è piazzato lassù, ai vertici internazionali delle gare di ciclismo fra Vigili del Fuoco e forze di polizia.

Lui è Bruno Sanetti, capo squadra del Comando di Asti (nella foto sotto con la sua squadra) con una passione per la bicicletta che lo ha fatto diventare un atleta di altissimo livello.

La conferma, se ce ne fosse stato bisogno, arriva dagli European Police & Fire Games 2026 che si sono tenuti a Vigo, nella regione spagnola della Galizia, dalla quale Sanetti è tornato con sette ori e due argenti nelle gare di ciclismo.

Prova su strada, prova a cronometro su strada, combinata strada, cronoscalata gravel, cronometro gravel, combinata gravel, combinata pista, prova criterium, prova sprint: una medaglia per ognuna di queste specialità in cui Sanetti si è imposto arrivando ai traguardi con le braccia alzate e sotto lo sguardo ammirato del pubblico e dei colleghi atleti.

La competizione complessiva porta oltre 3 mila atleti da tutta Europa e i tempi registrati sono da professoinisti.

Sanetti era accompagnato dal padre, vigile del fuoco in pensione, che ha ricevuto dal figlio il più bel regalo di compleanno, visto Bruno gli ha dedicato questo straordinario medagliere. Insieme ad una dedica al Comando di Asti e ai colleghi Vigili del fuoco che lo supportano costantemente nella sua attività sportiva.