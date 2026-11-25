In Consiglio comunale è stato depositato un ordine del giorno promosso dal gruppo consiliare Uniti si può, rappresentato dai consiglieri Mauro Bosia e Vittoria Briccarello, per affrontare sia la sicurezza stradale nelle zone pedonali di Asti sia le condizioni di chi lavora all'aperto nei mesi freddi.

La prima parte del provvedimento, che dovrà poi essere calendarizzato nei lavori dell'aula, punta a mettere più in sicurezza la circolazione nel centro cittadino, regolamentando il transito di velocipedi e monopattini. Nel testo depositato, i consiglieri Bosia e Briccarello chiedono espressamente di «predisporre un'apposita ordinanza comunale che regolamenti il transito di biciclette e monopattini, elettrici e non, nelle aree pedonali di Asti, prevedendo un limite massimo di velocità di 6 km/h per i mezzi ammessi al transito, previa verifica della compatibilità con la normativa vigente». Suggerito anche l'obbligo di «condurre a mano biciclette e monopattini nei tratti e nelle situazioni in cui il transito costituisca pericolo o intralcio per i pedoni e la valutazione di specifiche limitazioni o divieti di transito nelle aree pedonali maggiormente frequentate, qualora necessari a garantire la sicurezza pubblica».

Per garantire un'efficace applicazione delle norme di moderazione della velocità, gli esponenti di opposizione sottolineano la necessità di affiancare controlli e indicazioni chiare, chiedendo di installare adeguata segnaletica informativa con particolare attenzione alle zone del centro storico maggiormente interessate dal fenomeno.

Il secondo punto dell'atto riguarda la protezione sociale e la dignità dei lavori che comportano stazionamento all'aperto durante la stagione invernale, a cominciare dai rider che consegnano cibo e beni a domicilio, di solito usando bici elettriche. Su questo fronte, Uniti si può chiede all'amministrazione di predisporre una tutela dei lavoratori nel periodo invernale. Questo, potrebbe avvenire, individuando «un'area di attesa idonea per i lavoratori che, per esigenze professionali, sono costretti a sostare all'aperto durante la giornata. Tale area dovrà essere coperta e riparata dal freddo, dalla pioggia e dal vento; facilmente accessibile e collocata in una posizione strategica rispetto alle esigenze dei lavoratori; dotata, ove possibile, di sedute e servizi essenziali; adeguata a garantire condizioni dignitose di attesa e di riparo dagli agenti atmosferici».

L'ordine del giorno prevede il coinvolgimento diretto delle rappresentanze dei lavoratori per definire la sede più opportuna dell'area di riparo, impegnando la Giunta a riferire periodicamente al Consiglio comunale sullo stato di avanzamento degli interventi.