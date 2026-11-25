Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, e il consigliere delegato alle Frazioni, Piero Ferrero, hanno effettuato un sopralluogo nelle zone extraurbane della città per verificare lo stato di avanzamento dei cantieri in corso e fare il punto sugli interventi programmati. L'insieme delle opere avviate ha lo scopo di migliorare la rete viaria locale e di garantire una maggiore sicurezza a tutti gli utenti della strada.

Per quanto riguarda i cantieri attivi, gli interventi di asfaltatura delle strade frazionali hanno riguardato in prima battuta strada Sottoripa Cantalupo, mentre nei prossimi giorni il rifacimento dei tratti maggiormente ammalorati proseguirà in strada Valmanera, strada Valgera, strada Revignano e strada Borgomale. Parallelamente, proseguono le opere di ripristino in Valle San Pietro, rese necessarie dopo l’evento meteorologico dello scorso 9 settembre. In questa zona sono già stati ripristinati due tratti stradali, a seguito della riparazione della tubazione dell’acquedotto. Nel corso della ricognizione è stata inoltre presa in esame la possibilità di realizzare una sistemazione mediante viminata per un tratto di circa 60-70 metri, avviando con la Regione Piemonte la definizione di un possibile finanziamento per coprire l’opera.

A margine della visita sul campo, il sindaco ha ribadito la centralità dei sobborghi cittadini nelle priorità comunali: «L’attenzione verso le frazioni deve essere costante. Proseguiamo con gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità, cercando di rispondere alle criticità presenti e alle esigenze dei residenti». Sulla stessa linea, il consigliere Ferrero ha evidenziato il valore del monitoraggio diretto dei cantieri: «Il sopralluogo è un’occasione importante per verificare direttamente l’andamento dei lavori e programmare gli interventi necessari. Continuiamo a lavorare per garantire strade più sicure e condizioni di maggiore sicurezza per chi vive e si sposta nelle nostre frazioni».