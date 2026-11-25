Nelle ultime settimane, le frazioni Montegrosso Cinaglio, Casabianca e Valleandona sono state colpite da un'ondata di furti nelle abitazioni. Gli episodi si sono concentrati prevalentemente nella fascia dell'imbrunire attraverso effrazioni a porte e serramenti, provocando la sottrazione di beni, ingenti danni materiali e una diffusa sensazione di insicurezza tra le famiglie e le persone anziane. I casi sono stati denunciati alle forze dell'ordine, ma i colpi si sono ripetuti anche di recente, spingendo i residenti a promuovere incontri e momenti di confronto per fare rete e tentare di contrastare il fenomeno.

Sulla vicenda è intervenuto in modo netto Mario Bovino, coordinatore provinciale di Azione, il quale ha sottolineato che le istituzioni e la politica debbano intervenire con urgenza per rispondere alle istanze di chi vive nei centri rurali. «Ho raccolto direttamente la preoccupazione e la rabbia dei residenti di queste frazioni - spiega Bovino - ed è evidente che la politica non può voltarsi dall'altra parte né far finta di nulla. Chi vive e cura ogni giorno le nostre aree rurali non può sentirsi un cittadino di serie B, lasciato solo proprio nelle ore più delicate della giornata. Chiediamo un intervento tempestivo e concreto per affrontare questa emergenza: serve maggiore attenzione verso le frazioni da parte dell'amministrazione e delle istituzioni competenti, un presidio preventivo più costante sul territorio nelle fasce orarie più esposte e un coordinamento efficace con le forze dell'ordine. La sicurezza non può essere un diritto garantito solo nei centri urbani: servono ascolto, presenza e risposte immediate».

Parallelamente, la problematica è approdata in Consiglio comunale attraverso un'interrogazione presentata da Mario Malandrone, consigliere di Ambiente Asti. Quest'ultimo ha investito della questione il sindaco Rasero e l'assessore alla Sicurezza Giacomini, evidenziando come la conformazione del territorio astigiano — caratterizzata da insediamenti sparsi, abitazioni isolate e ventine — «richieda politiche di prevenzione mirate e integrate». Nel documento, il consigliere ha richiamato il protocollo per il controllo di vicinato siglato tra Comune e Prefettura il 9 gennaio 2018 e i successivi confronti prefettizi, chiedendo di verificare l'effettiva operatività di tali strumenti e l'aggiornamento dei Patti per la sicurezza urbana.

Nell'interrogazione si propongono diverse linee d'azione operative per evitare che la prevenzione si affidi esclusivamente alla videosorveglianza, di cui ha chiesto un report sul funzionamento degli impianti, e al controllo di vicinato. Malandrone ha infatti chiesto «i dati sui furti registrati negli ultimi cinque anni e i dettagli sul monitoraggio svolto dalla Polizia locale», proponendo di potenziare i controlli serali e notturni e di introdurre le figure dell me "agente di comunità" o "vigile di frazione". Tra i punti sollevati figurano anche «l'attivazione di sportelli decentrati nelle frazioni, l'effettuazione di verifiche sullo stato dei varchi elettronici di lettura targhe, il censimento delle criticità dell'illuminazione pubblica e l'erogazione di contributi per l'installazione di sistemi antifurto o serramenti blindati, con particolare riguardo ai cittadini più fragili».

Infine, il consigliere di Ambiente Asti ha suggerito la creazione di un fondo comunale di solidarietà per le vittime dei reati predatori, prendendo a modello le iniziative già attuate nel Comune di Modena per il rimborso dei danni subiti. La proposta complessiva mira all'adozione «di un vero e proprio Piano comunale per la sicurezza delle frazioni e delle ventine», coordinato con un osservatorio permanente in collaborazione con la Prefettura e accompagnato da relazioni periodiche in Consiglio comunale per verificare i risultati conseguiti e l'adeguatezza delle risorse impegnate.