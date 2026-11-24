Quasi 483 mila euro che non possono essere utilizzati, oltre un milione e mezzo di debiti ancora da restituire e una situazione finanziaria che, secondo l'attuale amministrazione, si è costruita nel corso degli anni senza essere affrontata fino in fondo. È una fotografia tutt'altro che semplice quella che il sindaco Diego Mogliotti e la Giunta comunale di Refrancore hanno deciso di condividere con i cittadini attraverso una lunga comunicazione pubblicata proprio in queste ore sui social. Un'operazione di trasparenza, spiegano, per raccontare cosa è stato trovato al momento dell'insediamento, quali interventi sono stati avviati e soprattutto quali conseguenze potranno esserci per la comunità.

«La situazione è difficile: si è formata negli anni e non è mai stata affrontata», scrive l'amministrazione, ricorrendo a un esempio molto concreto per spiegare il problema. Se una famiglia aspetta 100 euro e ne riceve soltanto 90, può spenderne 90. In passato, invece, il Comune avrebbe continuato a spendere come se quei 100 euro fossero effettivamente entrati, arrivando a impegnarne 110 e facendo ricorso ai debiti per coprire la differenza. Un meccanismo che oggi presenta il conto.

Crediti non riscossi e mutui

Una delle questioni più rilevanti riguarda le entrate che il Comune attende ma che non sono mai arrivate. Negli anni una parte delle imposte, soprattutto della tassa rifiuti, non è stata pagata. Per legge l'ente ha dovuto accantonare circa 375 mila euro, somme che non possono essere utilizzate per le spese correnti perché considerate crediti di difficile riscossione. «Non è un tesoretto, sono soldi attesi e mai arrivati», precisa la comunicazione. Nel frattempo è stato avviato un lavoro di recupero delle somme non versate e di riorganizzazione degli incassi.

C'è poi il capitolo dei mutui: restano da restituire circa 1 milione e 570 mila euro, distribuiti su 21 finanziamenti. Nel totale rientrano anche circa 150 mila euro di prestiti contratti nel 2013, 2014 e 2020 per saldare vecchie fatture. Nel 2021 le scadenze sono state allungate fino al 2044, con rate più leggere ma un costo complessivo degli interessi maggiore. Il servizio del debito pesa oggi per circa 120 mila euro all'anno, quasi la metà dei quali destinati proprio agli interessi. L'obiettivo dell'amministrazione è ora ridiscutere i mutui per ridurne il costo, senza allungarne ulteriormente la durata.

Pagamenti tornati in regola

Un altro fronte sul quale la Giunta rivendica un cambiamento riguarda i rapporti con le imprese. Nel 2024 le fatture venivano saldate mediamente dopo 127 giorni, con oltre 200 mila euro di pagamenti scaduti e ancora da effettuare. Una condizione che aveva comportato anche il blocco di ulteriori 108 mila euro. Oggi il quadro, secondo i dati diffusi dal Comune, è decisamente diverso: nel 2026 le fatture vengono pagate mediamente due giorni prima della scadenza e quelle scadute risultano azzerate. Entro la fine dell'anno i 108 mila euro accantonati potranno essere liberati e utilizzati per compensare parte delle somme non più riscuotibili.

La situazione era stata segnalata anche dalla Corte dei conti, con le deliberazioni 67/2025 e 124/2026, che avevano evidenziato criticità nella gestione finanziaria del 2023 e del 2024, tra il frequente ricorso all'anticipazione di tesoreria e la presenza nei bilanci di entrate che non sarebbero state effettivamente incassate.

Dal primo luglio 2026 è stato quindi riorganizzato e rafforzato l'ufficio ragioneria, con l'inserimento di nuovo personale. Un lavoro che ha riguardato anche aspetti apparentemente minori, ma significativi per ricostruire la situazione reale: nei registri risultavano 567 fatture, dal 2017 al 2026, ancora aperte e scadute, sebbene gran parte fosse già stata pagata. A questo si aggiungevano movimenti bancari registrati con mesi di ritardo. Le registrazioni sono state ricontrollate e sistemate una per una.

Meno risorse, scelte inevitabili

Ma cosa significa tutto questo per Refrancore? Quando dai bilanci saranno eliminati i crediti che non potranno essere riscossi, emergerà un disavanzo che il Comune dovrà ripianare progressivamente negli anni. «Preferiamo dirlo adesso piuttosto che rimandare ancora», scrive Mogliotti. La conseguenza sarà una minore disponibilità di risorse per alcune annualità e la necessità di rinunciare o rinviare le spese non indispensabili.

Una scelta è già evidente in vista delle festività: quest'anno non ci saranno le luminarie natalizie e gli addobbi saranno ridotti al minimo. L'amministrazione sta però cercando di proteggere i servizi attraverso contributi esterni. È il caso del finanziamento ottenuto con il bando statale "Crescere nei piccoli Comuni", che nel 2027 contribuirà a sostenere i costi del centro estivo, evitando che ricadano interamente sulle famiglie. Anche il 5 per mille destinato dai cittadini al Comune sarà utilizzato per le attività sociali.

Resta aperta, inoltre, la partita relativa all'Unione Via Fulvia, che sta andando verso la chiusura e per la quale sono ancora in corso le verifiche economiche tra l'ente e i Comuni aderenti.

La strada del risanamento, dunque, non sarà breve e richiederà scelte che avranno ricadute anche sulla vita quotidiana del paese. La Giunta non promette soluzioni immediate, ma assicura un impegno costante per riportare i conti su basi solide. «È per poter garantire i servizi nel tempo che oggi servono scelte severe», conclude la comunicazione. E aggiunge: «Rimettere in ordine i conti è la condizione per tornare a investire su Refrancore».