L'immobile che ospita la Stazione dei Carabinieri entra ufficialmente a far parte del patrimonio del Comune di Montemagno Monferrato. Oggi 24 novembre l'Amministrazione comunale ha infatti perfezionato l'acquisto dell'edificio di via Castello, compiendo un'operazione che guarda soprattutto al futuro del presidio sul territorio.

A darne notizia è stato lo stesso Comune attraverso i propri canali social, definendo l'acquisizione «un risultato importante per la sicurezza e il futuro di Montemagno». Una scelta che nasce dalla volontà di tutelare la presenza dei Carabinieri in paese e di preservare un punto di riferimento per la popolazione, in particolare in una realtà di piccole dimensioni.

«La presenza dei Carabinieri rappresenta un valore irrinunciabile per un piccolo Comune come il nostro», sottolinea l'Amministrazione guidata da Sandra Contino. Un presidio vicino ai cittadini significa infatti poter contare su un riferimento istituzionale sul territorio, oltre che su un servizio legato alla sicurezza e alla prevenzione.

Con l'acquisto dell'edificio, il Comune intende quindi porre le basi per assicurare continuità alla presenza dell'Arma e tutelare nel tempo la destinazione della struttura. «La sicurezza del territorio e dei nostri cittadini è una priorità», ribadisce la comunicazione, che presenta l'operazione come un investimento nell'interesse dell'intera comunità.

Un risultato che l'Amministrazione ha voluto condividere pubblicamente, riservando anche un ringraziamento al personale degli uffici comunali per il lavoro svolto. «Un particolare riconoscimento per l'impegno, la professionalità e il grande lavoro che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante risultato», conclude il Comune.