Massimo Vacchetta, il veterinario che ha dedicato la propria vita alla cura e alla tutela dei ricci, sarà nuovamente ospite della Libreria Alberi d’acqua di Asti per presentare il suo nuovo libro, Il richiamo degli invisibili, edito da Sperling & Kupfer.

L'appuntamento, in programma giovedì 3 dicembre alle 21, vedrà il proprietario del Centro "La Ninna" ospite alla Polisala Torretta, in piazzetta Nostra Signora di Lourdes 3,

Il cuore del volume è dedicato proprio alle storie dei ricci ccolti al Centro di Recupero Ricci "La Ninna" di Novello, dove Vacchetta si prende cura ogni giorno di esemplari feriti o malati, a volte anche in gravi condizioni. Queste creature proprio grazie all'aiuto quotidiano dei volontari possono trovare una nuova possibilità.

Il volume inoltre è accompagnato dalle splendide fotografie di Ivana Sunjic, fotografa professionista e allieva di Steve McCurry, che testimoniano la vita dei ricci e il lavoro dei volontari.

Il richiamo degli invisibili affronta temi profondi come la resilienza, l’amicizia, la perdita, la solidarietà e le seconde possibilità. Attraverso l’incontro tra esseri umani, animali e natura, il libro invita a riflettere sul valore di ogni esistenza e sull'importanza di non voltarsi dall'altra parte davanti alla fragilità. Un racconto capace di emozionare, far sorridere e commuovere, ma anche di ricordare quanto prendersi cura degli altri possa cambiare il nostro modo di guardare il mondo.

In dialogo con Massimo Vacchetta ci sarà la fondatrice di Asintrekking e operatrice di zooantropologica didattica Gaia Stecca.

Al termine, sarà possibile partecipare al firmacopie. Il libro è già disponibile alla Libreria Alberi d’acqua e sarà acquistabile anche direttamente alla PoliSala Torretta la sera dell’incontro.

L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili, con prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare la Libreria Alberi d’acqua al numero 0141 556270 oppure scrivere all’indirizzo alberidacqua@libero.it.