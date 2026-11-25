A un anno dall’inaugurazione della Panchina Rossa davanti alla sede di CNA Asti, in corso Alfieri 412, il messaggio contro la violenza sulle donne non si è messo a tacere. Questa mattina la presidente di CNA Asti, Lia Merlone, ha consegnato ad ASP uno dei pannelli grafici realizzati lo scorso anno nell’ambito del progetto, donandolo all’azienda che aveva sostenuto l’iniziativa.

La collaborazione tra le due realtà astigiane prosegue e ribadisce la volontà di mantenere alta l’attenzione su un tema che non può essere affrontato soltanto in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il pannello diventerà un ulteriore strumento di sensibilizzazione, per ricordare che il contrasto alla violenza di genere passa attraverso un impegno quotidiano fatto di ascolto, prevenzione e diffusione di una cultura fondata sul rispetto e sulla parità.

«Accogliamo con grande piacere questo dono, che rappresenta molto più di un elemento grafico: è un messaggio di responsabilità collettiva e un richiamo a non abbassare mai la guardia su un tema così importante», commenta il presidente di ASP Fabrizio Imerito. «Come azienda che opera al servizio della comunità, riteniamo fondamentale contribuire alla diffusione di una cultura fondata sul rispetto delle persone e sulla tutela dei diritti».

Sull'importanza della collaborazione interviene anche l'amministratore delegato di ASP, Massimo Cimino: «La collaborazione con CNA testimonia quanto sia importante fare rete tra realtà del territorio per dare concretezza ai messaggi di sensibilizzazione. La lotta alla violenza sulle donne richiede attenzione costante e un impegno condiviso: anche piccoli gesti, se accompagnati da una consapevolezza diffusa, possono contribuire a mantenere alta l’attenzione e a promuovere un cambiamento culturale».

ASP ha infine ringraziato CNA Asti e la presidente Lia Merlone per il gesto, sottolineando come il contrasto alla violenza sulle donne sia una responsabilità che coinvolge l'intera comunità e richiede la partecipazione quotidiana di istituzioni, imprese, associazioni e cittadini.