Creatività, artigianato e solidarietà si intrecciano ad Asti con il ritorno di «Artisti - Talent Market 2026», l'iniziativa organizzata dalla Conferenza San Domenico Savio della Società San Vincenzo De Paoli Odv, Consiglio Centrale di Asti. L'appuntamento è per domenica 29 novembre, dalle 10 alle 19, nel salone parrocchiale di via Tosi 30, con ingresso libero e aperto a tutti.

Il tema scelto per questa edizione è «L'intelligenza del cuore e delle mani», per scoprire le creazioni fatte a mano, della fantasia e del eiciclo. Inoltre quest'anno il Talent Market avrà una finalità ben precisa: sostenere due progetti di autonomia alimentare ed economica promossi in Burundi da don Marc, sacerdote originario del Paese africano che durante gli anni di formazione in Italia ha costruito un profondo legame con la nostra città.

Oggi don Marc dirige una scuola nel suo paese nativo e sta lavorando per sviluppare due attività capaci di offrire nuove opportunità alla comunità locale: la coltivazione del mais e l'apicoltura. Il mercatino vuole contribuire concretamente a questo percorso, sostenendo il sacerdote, gli studenti della scuola e il territorio in cui vivono.

Accanto all'impegno solidale sarà dato spazio per la creatività degli espositori. Gli stand di hobbisti e associazioni proporranno manufatti e idee regalo originali, spesso realizzati attraverso il recupero e la trasformazione di materiali di scarto. Dal cucito creativo al ricamo, dalla maglia all'uncinetto alle lavorazioni al telaio, passando per decoupage, pittura, bigiotteria artigianale e oggetti in legno. Non mancheranno saponette, calendari dell'Avvento, decorazioni natalizie e specialità dolciarie.

«Il Talent Market è un'occasione per immergersi nell'atmosfera natalizia e, perché no, iniziare a pensare ai primi regali all'insegna della solidarietà – racconta la presidente Liliana Pentore –. Con questa iniziativa vogliamo promuovere una cultura del dono che sappia andare oltre il semplice acquisto: regalare un manufatto unico, non riproducibile in serie, significa scegliere qualcosa che racchiude il tempo, la creatività e la passione di chi lo ha realizzato».

All'esterno del salone, ad accogliere i visitatori ci sarà inoltre una novità artistica: il murales realizzato da Letizia Veiluva in occasione del Festival dei Popoli 2026.

Per informazioni è possibile contattare tramite mail sv.centrale.at@virgilio.it e confesdom@yahoo.it.