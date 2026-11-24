Tre giorni di festa con protagonista il Tuber Magnatum Pico. Si inizia sabato con il Gran Gala del Tartufo, sotto l’Ala. Durante la cena ci sarà uno spettacolo di magia. Costo 40 euro (senza tartufo 35 euro, bimbi 15 euro), prenotazione obbligatoria al 366

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Domenica è il giorno dedicato alla fiera regionale del tartufo, giunta alla 34ª edizione, con un ricco programma di iniziative collaterali. Alle 9 nella sala consiliare, esposizione e concorso tartufigeno (premiazioni alle 11.30). Durante il concorso verrà assegnato il “premio alla difesa e alla valorizzazione del patrimonio tartufigeno” realizzato dall’artista trifolau Mario Massaglia.

Non mancheranno bancarelle di prodotti artigianali e, visto il periodo, di oggettistica natalizia Dalle 10.30 alle 11.30 la banda musicale di Castelnuovo si esibirà in piazza Don Bosco, dove alle 12.30 aprirà lo stand gastronomico a cura della Proloco con ampia scelta di piatti a base di tartufo e non.

Nel pomeriggio giri in carrozza, intrattenimento musicale della Banda “Strampalabanda” per le vie del concentrico, nella sala consiliare spettacolo teatrale per bambini “I musicanti di Brema” con lettura teatralizzata a cura del collettivo Scirò.

Durante la giornata esposizione di trattori e auto d’epoca in viale Regina Margherita, mostra dei disegni dei bambini della scuola primaria e secondaria di Castelnuovo Don Bosco, sotto l’Ala, mercatino del libro a cura della bibliteca civica Filipello.

A mezzogiorno si terrà la premiazione dei trifulau e dei migliori esemplari. Dalle 12.30 sotto l’Ala, in un ambiente coperto e riscaldato, si potranno degustare le specialità proposte dalla Pro Loco; non è necessaria la prenotazione. I ristoranti locali proporranno quel giorno piatti che esaltano il tartufo.

Infine lunedì 27 per tutta la giornata avrà luogo l’antica fiera commerciale di Sant’Andrea con centinaia di bancarelle dislocate fra piazza Dante e lungo le vie laterali. In piazza Italia vi sarà la consueta esposizione di trattori, macchine e attrezzature agricole.