Giovedì 26 novembre, alle 17.30, l’aula multimediale del liceo scientifico Vercelli sarà intitolata alla memoria della professoressa Rosanna Montanella, storica insegnante di tedesco della scuola, a 40 anni esatti dalla prematura scomparsa, avvenuta nell’estate del 1986.

La docente aveva iniziato la carriera nel 1969 nei vecchi locali del liceo, in via Gandolfino Roreto, che poi era stato trasferito nell’attuale sede in via dell’Arazzeria. Era l’unica insegnante di tedesco dell’istituto, che contava una sola sezione dedicata a quella lingua.

La spinta a voler mantenere vivo il ricordo viene dalle persone che l’hanno conosciuta: amici, ex allievi ed ex colleghi, e il fratello Filippo, che ha donato alla scuola la targa dedicata alla memoria della sorella (che, tra l'altro, era stata sua insegnante, in quanto molto lontani a livello di età).

Dopo il ricordo dei partecipanti e lo svelamento della targa, ci sarà spazio per un piccolo rinfresco curato dai ragazzi dell’Istituto enogastronomico Penna, che insieme al liceo scientifico fa parte dell'istituto superiore "Vercelli - Penna".