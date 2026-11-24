La battaglia contro l’HIV non è ancora vinta e la prevenzione resta uno strumento fondamentale. L’utilizzo del preservativo per ridurre il rischio di trasmissione e l’importanza di sottoporsi al test per arrivare a una diagnosi precoce sono i capi saldi della campagna «Chi si ama mi segua», promossa dal Coordinamento Operatori Bassa Soglia Piemonte e rilanciata dall’ASL AT in occasione della Giornata mondiale per la lotta all’HIV/AIDS, il 1° dicembre.

Il Servizio Dipendenze (SerD) e il Drop In dell’azienda sanitaria astigiana hanno organizzato numerose iniziative per sensibilizzare la popolazione, con particolare attenzione ai giovani, coinvolgendo anche bar e locali di Asti, Nizza Monferrato e Canelli. L’obiettivo è portare l’informazione nei luoghi comuni e far conoscere le opportunità di prevenzione e i servizi sanitari disponibili sul territorio.

I numeri confermano quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione. All’Ambulatorio per le malattie sessualmente trasmissibili del Cardinal Massaia sono seguite circa 350 persone con HIV, una parte significativa delle quali proveniente da fuori provincia. La struttura registra inoltre una media di circa 25 accessi alla settimana per le attività di screening.

Il primo appuntamento sarà venerdì 27 e sabato 28 novembre, quando i bar e i locali aderenti di Asti, Nizza Monferrato e Canelli distribuiranno materiale informativo, grazie alla collaborazione con Confcommercio Asti e Confesercenti. Martedì 1° dicembre, nel pomeriggio, l’attività di sensibilizzazione proseguirà anche nelle vie del centro di Asti.

Inoltre sarà possibile sottoporsi gratuitamente a test in forma anonima e gratuita.

Martedì 1 e mercoledì 2 dicembre, dalle 8 alle 14, l’Ambulatorio per le malattie sessualmente trasmissibili della struttura di Malattie infettive del Cardinal Massaia offrirà il test HIV in forma anonima e gratuita, senza necessità di impegnativa medica. Si tratta di un servizio attivo durante tutto l’anno, dal lunedì al venerdì, nella stessa fascia oraria. Per informazioni è possibile contattare il numero 0141 486400.

Invece, mercoledì 2 dicembre dalle 13.30 alle 15.30 lo Spazio Giovani del Consultorio Familiare di Asti, in via Baracca 6, sarà aperto per rispondere alle domande sulle infezioni sessualmente trasmissibili. L’accesso è libero e gratuito, senza prenotazione. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero 0141 482081.

Il calendario si chiuderà domenica 13 dicembre con un’iniziativa organizzata da Asti Pride in collaborazione con LILA. Dalle 15 alle 18, alla Casa del Popolo 129 di via Brofferio, sarà possibile effettuare test rapidi per HIV e sifilide, accompagnati da attività di counselling. Ingresso libero e gratuito.