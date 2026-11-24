Asti

“Le parole addosso” delle avvocate astigiane

Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Asti con il Golden Z Club ha organizzato mercoledì 25 novembre alle 12,30 un momento di riflessione con l’allestimento de “Le parole addosso”. La scelta delle parole è importante, perché diventano qualcosa che una donna porta su di sè: quelle che feriscono, che denunciano, che possono liberare. Appuntamento all’interno di Palazzo di Giustizia.

Asti

Incontro e ascolto in ospedale con medici e il Centro Antiviolenza “L’Orecchio di Venere”

In campo contro la violenza sulle donne anche l’Asl di Asti e il Centro Antiviolenza L’Orecchio di Venere, nato in seno alla Croce Rossa di Asti.

I dati parlano chiaro: dall’inizio dell’anno sono 81 le donne e 11 i minorenni che si sono rivolti al Pronto Soccorso del Cardinal Massaia denunciando episodi di violenza.

Mercoledì 25 novembre, dalle 14 alle 16 l’équipe del Consultorio famigliare di via Baracca 6 insieme alle operatrici del Centro Antiviolenza saranno a disposizione per momenti di informazione, ascolto e per fornire indicazioni sui percorsi di sostegno disponibili sul territorio. Oggi (martedì 24 novembre), giovedì e venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 16 nella piazza interna dell’ospedale di Asti l’attività di sensibilizzazione prosegue con il personale infermieristico di Ostetricia e Ginecologia sempre in collaborazione con operatrici dell’Orecchio di Venere.

Asti

Passeggiata - Non Una Di Meno

Il 25 novembre presidio dalle 17:30 alle 19:30 sotto i Portici Anfossi per gridare che cos'è la violenza.

Asti

Mostra "Voglio essere l'ultima"

Sono le foto di un assistente della Questura di Monza, Vincenzo Musone, a ripercorrere la storia di Chiara Balistreri, una ventenne che nel 2022 denunciò il fidanzato che l'aveva intrappolata in un amore tossico segnato da anni di violenze fisiche e maltrattamenti. L'esposizione sarà allestita fino a venerdì 27 novembre dalle 10 alle 17, nel Foyer del Teatro Alfieri di Asti.

Asti e Nizza

Le clementine per le donne

Torna l’attesa campagna di sostegno delle donne vittime di violenza organizzata da Confagricoltura Asti. Un’iniziativa color arancione, come le clementine che verranno distribuite dietro offerta minima di 10 euro al sacchetto. Un’iniziativa organizzata in collaborazione con il Soroptimist di Asti e la palestra per donne e bambini “Alter Ego”.

Due le postazioni astigiane nella giornata di mercoledì 25 novembre dalle 9: piazza Alfieri 58 lato portici Anfossi e piazza Libertà 15 sul retro del mercato coperto. Il ricavato sarà devoluto al Centro Antiviolenza L’Orecchio di Venere. Iniziativa che sarà presente anche a Nizza Monferrato, venerdì 27 novembre dalle 9 in via Maestra. Qui ci saranno anche volontari dell’Associazione Futura ad aiutare nella distribuzione. Il ricavato andrà a questa associazione che aiuta le donne in difficoltà.

Nizza Monferrato

I sindaci a lezione per riconoscere la violenza sulle donne

Dodici sindaci e sindache che vogliono andare oltre la semplice sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Vogliono capire di più, sia per riconoscerla che per prendere le decisioni più efficaci per contrastarla, con gli strumenti a loro disposizione. Nasce da questa consapevolezza il primo percorso di formazione rivolto ai sindaci dell’Unione Collinare Vigne e Viti per trasformare la sensibilità in competenze concrete, strumenti di intervento e collaborazione tra istituzioni. È il primo percorso di questo genere in Piemonte. Si terrà in due incontri, nella sede dell’Unione e vi partecipano Simone Nosenzo sindaco di Nizza (e presidente della Provincia di Asti), Ettore Denicolai di Incisa Scapaccino, Luca Gabutto di Castelletto Molina, Sandra Balbo di Fontanile, Carla Scarrone di Mombaruzzo, Federico Sciutto di Maranzana, Cristiano Fornaro di Vaglio Serra, Giuseppe Pigella di Quaranti, Gillio Brondolo di Cortiglione, Lucas Bonzo di Bruno, Aldo Allineri di Castelnuovo Belbo e Giuseppina Lovisolo di Calamandrana. A guidarli in questo delicato argomento sarà Viviana Garbagnoli, presidente dell’Associazione Futura-Donne per le Donne, Sportello Antiviolenza di Nizza Monferrato. Lei, psicologa e psicoterapeuta, sarà affiancata dall’avvocato Mauro Vaccaneo per un approfondimento anche sugli aspetti normativi, le procedure di tutela e gli strumenti giuridici a disposizione delle istituzioni.

Nizza Monferrato

Un ulivo per ricordare Zoe Trinchero

Nell’ambito del percorso di formazione dei sindaci dell’Unione Vigne e Viti, è previsto un momento particolarmente toccante. Mercoledì 25 novembre, alle 9,30, nell’Area della legalità di via Vadalà, di fronte alla scuola media Carlo Alberto, sarà piantato un ulivo in memoria di Zoe Trinchero, simbolo di vita, pace e speranza contro ogni forma di violenza sulle donne. Alla cerimonia interverranno un rappresentante della famiglia Vernay, il sindaco di Nizza Monferrato, l’Associazione Futura e la vicesindaca Ausilia Quaglia.

Buttigliera d’Asti

Passeggiata per il paese e un minuto di rumore

La Biblioteca comunale di Buttigliera d’Asti organizza sabato 28 novembre una camminata per le vie del paese con alcune tappe significative. Il ritrovo è alle 15 alla sede della biblioteca. La camminata si fermerà per far sentire un minuto di rumore davanti alla panchina rossa del Laghetto in ricordo delle vittime. A seguire reading teatrale del romanzo “Un’altra vita” con Lidia Laudani e Filippo Verga. È raccomandato indossare un indumento o accessorio rosso. I partecipanti saranno omaggiati di un segnalibro speciale creato dalle scuole del paese.

Asti

Tutti responsabili e tutti utili al cambiamento di cultura

Riconoscere i segnali, non restare in silenzio, sostenere e proteggere: sono i comandamenti che tutti noi dovremmo studiare per creare una complicità buona che costruisca il cambiamento culturale contro la violenza sulle donne. Se ne parla mercoledì 25 novembre alle 17,30 alla Fondazione Giovanni Goria di piazza San Martino 11. Iniziativa di Consultorio familiare Baggio e Cif. Interverranno la dottoressa Francesca Piano che parlerà del tema “La violenza non nasce nel vuoto: ripensare la responsabilità come pratica collettiva”; le dottoresse Chiara Bonavolontà e Giulia Cassano su “La normalità del male: Laura e lo specchio di famiglia”; l’ispettore di polizia Sara Satragni “Ma io cosa posso fare?” e il dottor Giuseppe Bonavolontà: “Dall’insicurezza alla furia”.

Settime

Narrazione e musica per sconfiggere la violenza

Appuntamento venerdì 27 novembre alle 21,30 nell’Alloggio del Custode a Settime d’Asti con un’iniziativa organizzata dalla Biblioteca “Giacinto Grassi”. In scena “Shirim - La voce è tutto”, spettacolo di narrazione e musica con Maria Teresa Milano e Dario Littera.

Incisa Scapaccino

In cammino per ricordare Floriana Floris

È alla sua terza edizione la camminata organizzata ad Incisa Scapaccino per ricordare Floriana Floris, la donna uccisa dal compagno in una casa del paese e il cui corpo è rimasto per due giorni prima di essere scoperto grazie alla denuncia della figlia che non la sentiva al telefono. In memoria di Floriana e di tutte le donne vittime di violenza, sabato 28 novembre, ci si ritroverà alle 9.30 a Borgo Villa, alla panchina rossa. Di lì si parte per la camminata di circa 3 chilometri che sarà intervallata da alcune tappe di lettura, mostra dei lavori degli studenti della scuola media di Incisa, poesie e canti delle ragazze dell’Educativa Territoriale del Cisa Asti Sud.

Per stemperare la commozione è previsto una emozionante esibizione di tango argentino. Lettori dell’Unitre di Nizza Canelli racconteranno brani e poesie accompagnati da don Claudio alla chitarra. Alle 16 messa in suffragio di Floriana e di tutte le donne vittime di violenza alla chiesa di Borgo Madonna.