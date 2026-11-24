Diagnosi più rapide e senza sala operatoria per le donne con tumori ginecologici: è la novità appena introdotta all'ospedale Cardinal Massaia. La Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia dell'ASL AT ha infatti attivato le biopsie ecoguidate per via transvaginale, una metodica mini-invasiva particolarmente innovativa per l'inquadramento delle neoplasie ginecologiche, con specifico riferimento ai tumori ovarici in fase avanzata.

La tecnica si svolge in contesto ambulatoriale senza utilizzo di anestesia: introdotta dalla dottoressa Eleonora Robba, ha già visto l'esecuzione dei primi casi clinici in collaborazione con il direttore della Struttura, Maurizio Di Serio.

Si tratta di una procedura che, in pazienti opportunamente selezionate, consente di ottenere un campione di tessuto tumorale per la diagnosi istologica attraverso un accesso transvaginale ecoguidato, evitando in molti casi il ricorso alla laparoscopia esplorativa. Quest'ultima, pur rappresentando una procedura consolidata, richiede un intervento chirurgico, l'anestesia, l'accesso alla sala operatoria e tempi organizzativi e di recupero più impegnativi. «Il vantaggio è concreto - spiega la dottoressa Robba - si riduce l'invasività del percorso diagnostico e si abbreviano i tempi necessari per arrivare alla diagnosi, consentendo, quando indicato, di iniziare più rapidamente la chemioterapia».

Il Massaia è tra i primi centri in Piemonte ad adottare questa metodica, in linea con le più recenti raccomandazioni internazionali. «L'introduzione di questa metodica rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di rinnovamento della nostra Ginecologia, soprattutto in ambito oncologico - sottolinea Maurizio Di Serio, direttore della Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia -. Il nostro obiettivo è offrire alle pazienti non soltanto tecnologie e competenze sempre più avanzate, ma soprattutto percorsi diagnostico-terapeutici appropriati, tempestivi e costruiti sulle caratteristiche della singola persona».

L'introduzione delle biopsie ecoguidate transvaginali si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo della Ginecologia del Cardinal Massaia, orientata al potenziamento dell'attività oncologica, all'innovazione delle tecniche diagnostiche e chirurgiche e alla crescente integrazione tra competenze multidisciplinari.