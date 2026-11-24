Hanno preso il via da parte dell'Acquedotto Valtiglione i lavori per la distrettualizzazione della rete idrica del concentrico di Costigliole d'Asti, tra i serbatoi di Bricco Sino e Santa Margherita, finanziati dal Fondo progetti strategici dell'ATO 5. «Il progetto prevede sei punti di misura collegati al sistema di telecontrollo. Suddividere la rete in settori e monitorare quanta acqua vi transita permetterà di riconoscere consumi anomali e di concentrare le verifiche nei tratti dove si sospetta una perdita, anche quando questa non è ancora visibile in superficie - spiega l'Acquedotto - L’obiettivo è rendere la ricerca delle perdite sistematica e programmare gli interventi prima che le anomalie si trasformino in urgenze».

L’obiettivo è rendere la ricerca delle perdite sistematica e programmare gli interventi prima che le anomalie si trasformino in urgenze

Costigliole rappresenta il primo progetto strutturato di distrettualizzazione di Acquedotto Valtiglione e apre una serie di interventi sulla rete gestita dalla società. Il prossimo lotto riguarderà la frazione Motta di Costigliole per poi proseguire su tutto il territorio gestito. «Per la prima volta dopo tanti anni, Acquedotto Valtiglione avvia un progetto strutturato per ridurre le perdite con una visione di lungo periodo. Per troppo tempo si è intervenuti soprattutto quando la rottura era già avvenuta e l’acqua affiorava sulla strada. Con la distrettualizzazione potremo individuare anche le perdite occulte, quelle che disperdono acqua sotto terra senza lasciare segni visibili, e intervenire prima che diventino un’emergenza. A regime, questo lavoro ci permetterà di ridurre l’acqua dispersa e migliorare l’indicatore M1 sulle perdite idriche. Partiamo dal concentrico di Costigliole d’Asti, perché è un Comune importante e strategico. Poi sarà la volta degli altri», sottolinea Michael Vitello, presidente di Acquedotto Valtiglione S.p.A. (e sindaco di Isola d'Asti).

Partiamo dal concentrico di Costigliole d’Asti, perché è un Comune importante e strategico. Poi sarà la volta degli altri

«Per la prima volta si interviene con un approccio scientifico e integrato per migliorare il servizio idrico del nostro territorio. Ringrazio l’acquedotto della Valtiglione per l’avvio di questo progetto finanziato da ATO 5 - commenta il sindaco di Costigliole Enrico Cavallero - Si tratta di un intervento strategico e lungimirante per il nostro Comune che ha il territorio più esteso tra quelli serviti dall’acquedotto. Grazie a questa nuova tecnologia riusciremo finalmente a prevenire i guasti invece di doverli solo rincorrere, riducendo in modo significativo la dispersione di una risorsa preziosa come l'acqua. Un obbiettivo che ci eravamo preposti, un passo avanti fondamentale che ci permetterà non certo di eliminare, ma di limitare i disagi con le comprensibili lamentele dei cittadini legati allo sperpero di acqua e alle interruzioni improvvise del servizio e ai cantieri d'emergenza