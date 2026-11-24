In Consiglio comunale è raro vedere discutere di temi più attinenti alla politica nazionale, ma nella seduta di lunedì si è innescato un articolato confronto tra le parti sulla mozione presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia per chiedere all'amministrazione di condannare «violenze, intimidazioni e il blocco illegale della circolazione, riaffermando il principio secondo cui il diritto di manifestare deve sempre esercitarsi nel rispetto delle persone, delle istituzioni, della libertà di circolazione e del diritto al lavoro».

Un documento, come spiegato dal consigliere Roberto Venturini, nato dopo i recenti scontri di strada avvenuti in più città durante cortei e manifestazioni di protesta da parte di giovani, studenti, ma non solo. Manifestazioni nelle quali ci sono stati anche episodi di devastazione contro beni comuni e privati. La mozione è stata presentata per portare solidarietà alle forze dell'ordine, «riconoscendone il ruolo fondamentale nella salvaguardia della sicurezza pubblica, della legalità e delle libertà democratiche».

Ne è nato un dibattito sulle cause del disagio giovanile e sul ruolo delle istituzioni per cercare di intercettare il malessere, proporre soluzioni, sempre nel rispetto della legge che tutela i beni pubblici e la proprietà privata. Ad aprire la riflessione è stato proprio il consigliere Roberto Venturini che ha illustrato il provvedimento ponendo l'accento sul coinvolgimento dei giovani negli episodi di disordine urbano e nelle aggressioni agli agenti durante le manifestazioni. Nel suo intervento ha puntato il dito contro i «cattivi maestri» della politica, accusati di manipolare la generosità degli studenti per tornaconto elettorale e di alimentare un clima di odio. Il consigliere ha inoltre citato casi di violenza legati al radicalismo islamico, lamentando l'assenza di prese di posizione e di condanna da parte di alcuni gruppi politici e ribadendo la necessità che le istituzioni sostengano fermamente gli operatori di polizia.

I toni della discussione si sono ampliati con l'intervento della consigliera Vittoria Briccarello (Uniti si può), la quale ha ricordato l'imminenza del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, invitando il Consiglio al presidio organizzato dal collettivo "Non una di meno" davanti al Tribunale. Briccarello ha rassicurato l'aula sulla trasversalità della lotta alla violenza patriarcale, spiegando che sui fazzoletti rosa simbolo dell'iniziativa, che saranno collocati davanti ai cancelli del Palazzo di Giustizia, verranno riportati i nomi di tutte le vittime di femminicidio, incluse quelle colpite in contesti di radicalismo religioso.

Il confronto si è poi spostato sulle radici socio-economiche del fenomeno. Il consigliere Mauro Bosia (Uniti si può) ha contestato l'analisi dei "cattivi maestri", attribuendo gli episodi di scontro non a una regia ideologica, bensì al ribellismo, al malessere sociale e a un generale sdoganamento della violenza verbale anche da parte di esponenti politici nazionali. Bosia ha inoltre evidenziato alcune contraddizioni nella mozione riguardo ai blocchi stradali sostenuti in passato dalle forze di destra a favore di agricoltori e autotrasportatori.

Da parte sua, il consigliere Roberto Migliasso (Lista Goria) ha parlato, piuttosto, di una «mancanza di maestri» e di punti di riferimento, sollecitando l'amministrazione a promuovere politiche d'integrazione analoghe a quelle attuate in passato per l'immigrazione dal Mezzogiorno. Il presidente del Consiglio comunale Federico Garrone ha sottolineato come la politica stia assumendo un «linguaggio da stadio», richiamando gli amministratori sulla necessità di investire concretamente in scuole, sport e oratori, senza però dimenticare che chi ricopre incarichi pubblici ha il dovere di mantenere un comportamento e un linguaggio rigorosi: il buon politico dovrebbe agire con il senso di responsabilità del 'buon padre di famiglia', ponendosi come primo maestro anziché limitarsi a banalizzare o a condannare e giustificare a priori.

Più critico l'intervento del consigliere Valter Saracco (Prediamoci cura di Asti), che ha descritto la mozione come una «trappola farisea». Pur condannando i gesti violenti come «prendere a sprangate i poliziotti o rubare nei negozi», ha sottolineato come la violenza di piazza sia solo una frangia minima: «la stragrande maggioranza delle persone che scendono in piazza o che condividono la protesta esprime un malessere reale legato a ingiustizie sociali, salari insufficienti, carovita, lavoro povero e a un clima culturale intossicato da discorsi di scontro».

Nelle battute finali della seduta, il consigliere Luciano Sutera (Pd), a nome delle opposizioni, ha chiesto una breve sospensione dei lavori per proporre a Venturini il ritiro del documento con l'obiettivo di rielaborare un testo condiviso e giungere a un voto unanime. Ma il consigliere di Fratelli d'Italia ha tuttavia rifiutato il rinvio, ritenendo la proposta «chiara e non modificabile». Messa immediatamente ai voti, la mozione ha ottenuto il via libera dal Consiglio comunale con diciotto voti a favore e otto astensioni, tra cui quella dello stesso presidente Garrone.