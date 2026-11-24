Si intitola "Antifragili" l'incontro pubblico che si terrà venerdì 27 novembre alle 20.45 nell'aula magna del liceo classico Vittorio Alfieri (via Giobert 2, Asti). Aperto a tutti, ma rivolto in particolare alle famiglie, è promosso dall'associazione di volontariato Genitorinsieme in collaborazione con Fondazione Carolina, associazione La Tazza Blu e istituto d'istruzione superiore Vittorio Alfieri. Sarà infatti una riflessione partecipata sulle fragilità giovanili a partire dalle storie di sofferenza di tre adolescenti - Rossella, Carolina e Giulia - per imparare a comprendere i segnali di disagio e condividere le azioni di supporto.

Dopo il saluto della dirigente scolastica Maria Stella Perrone, la serata si aprirà con l'intervento di Ivano Zoppi, educatore e segretario generale della Fondazione Carolina (intitolata a Carolina Picchio, la prima vittima riconosciuta di cyberbullismo in Italia), che parlerà di "Legami feriti. Riconoscere e prevenire la violenza nelle relazioni, dai banchi di scuola alla Rete".

A seguire "Gli strumenti che Rossella ci ha lasciato in custodia", intervento di Irene Roggero, mamma di Rossella Ugues, la ragazzina astigiana scomparsa due anni fa. Da ricordare, a questo proposito, che sarà disponibile il fumetto "Alle nuvole", che racconta la storia di Rossella, ristampato per l'occasione grazie a una donazione privata.

Per "La Tazza Blu", associazione attiva contro il suicidio in adolescenza, la presidente Rocchina Stoppelli e la psicologa Chiara Bergonzini tratteranno il tema "Le parole per dirlo. La prevenzione del suicidio".

La parola passerà, infine, a chi attua strategie di prevenzione sul territorio. A prendere la parola la rappresentanza della Polizia e della Sezione operativa di Asti per la sicurezza cibernetica. Seguirà Mara Barcella, primario di Psichiatria dell'Asl di Asti, che parlerà sul tema "Prevenire, intercettare, curare: cosa facciamo e cosa potremmo fare". Chiuderà l'Equipe DesTEENazione, polo multifunzionale per adolescenti del Comune di Asti, con l'intervento dal titolo "Uno spazio per essere".

Dopo le domande dal pubblico, concluderà i lavori Roberta Barbaro, presidente dell'associazione Genitorinsieme.

Ingresso gratuito su prenotazione all'indirizzo: genitorinsieme.asti@gmail.com.