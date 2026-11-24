Appuntamento
24 Novembre 2026 10:37:00
Irene Roggero interverrà in occasione dell'incontro di venerdì
Si intitola "Antifragili" l'incontro pubblico che si terrà venerdì 27 novembre alle 20.45 nell'aula magna del liceo classico Vittorio Alfieri (via Giobert 2, Asti). Aperto a tutti, ma rivolto in particolare alle famiglie, è promosso dall'associazione di volontariato Genitorinsieme in collaborazione con Fondazione Carolina, associazione La Tazza Blu e istituto d'istruzione superiore Vittorio Alfieri. Sarà infatti una riflessione partecipata sulle fragilità giovanili a partire dalle storie di sofferenza di tre adolescenti - Rossella, Carolina e Giulia - per imparare a comprendere i segnali di disagio e condividere le azioni di supporto.
Dopo il saluto della dirigente scolastica Maria Stella Perrone, la serata si aprirà con l'intervento di Ivano Zoppi, educatore e segretario generale della Fondazione Carolina (intitolata a Carolina Picchio, la prima vittima riconosciuta di cyberbullismo in Italia), che parlerà di "Legami feriti. Riconoscere e prevenire la violenza nelle relazioni, dai banchi di scuola alla Rete".
A seguire "Gli strumenti che Rossella ci ha lasciato in custodia", intervento di Irene Roggero, mamma di Rossella Ugues, la ragazzina astigiana scomparsa due anni fa. Da ricordare, a questo proposito, che sarà disponibile il fumetto "Alle nuvole", che racconta la storia di Rossella, ristampato per l'occasione grazie a una donazione privata.
Per "La Tazza Blu", associazione attiva contro il suicidio in adolescenza, la presidente Rocchina Stoppelli e la psicologa Chiara Bergonzini tratteranno il tema "Le parole per dirlo. La prevenzione del suicidio".
La parola passerà, infine, a chi attua strategie di prevenzione sul territorio. A prendere la parola la rappresentanza della Polizia e della Sezione operativa di Asti per la sicurezza cibernetica. Seguirà Mara Barcella, primario di Psichiatria dell'Asl di Asti, che parlerà sul tema "Prevenire, intercettare, curare: cosa facciamo e cosa potremmo fare". Chiuderà l'Equipe DesTEENazione, polo multifunzionale per adolescenti del Comune di Asti, con l'intervento dal titolo "Uno spazio per essere".
Dopo le domande dal pubblico, concluderà i lavori Roberta Barbaro, presidente dell'associazione Genitorinsieme.
Ingresso gratuito su prenotazione all'indirizzo: genitorinsieme.asti@gmail.com.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058