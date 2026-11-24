Nei giorni scorsi si è tenuto il Congresso provinciale di Azione nel quale le è stata ufficiosamente data la candidatura a sindaco per la coalizione. Sarà quindi lei il candidato?

Il Congresso ha segnato un passaggio fondamentale: ha confermato la compattezza di Azione e la forza del percorso avviato con le liste civiche. Mettere a disposizione la mia esperienza amministrativa e il lavoro fatto sul territorio è per me motivo di orgoglio e responsabilità, nel segno di un principio che per me è decisivo: la libertà di Asti inizia dal voto, con chiarezza, merito e futuro. Nella nostra coalizione non esistono investiture calate dall'alto o ambizioni personali. Stiamo costruendo una squadra prima ancora che una candidatura e nelle prossime settimane definiremo insieme alle forze civiche il nome migliore per guidare questo percorso di rinnovamento. Io ci sono, con tutta la mia determinazione, per liberare Asti perché torni a sorridere e avviare un Rinascimento e Risorgimento autentico.

Azione, ma anche le liste della coalizione, guardano ai giovani per un loro maggiore coinvolgimento nella vita politica e amministrativa. Quali sono le richieste dei ragazzi che la politica astigiana ha ignorato in questi anni?

La politica astigiana ha spesso trattato i giovani come una categoria da citare nei convegni, ignorando i loro bisogni quotidiani: lavoro qualificato, mobilità efficiente e spazi reali di aggregazione. I ragazzi ci chiedono tre cose concrete: poter studiare e lavorare ad Asti senza essere costretti a trasferirsi a Torino o Milano; avere trasporti serali e collegamenti dignitosi anche dalle frazioni; trovare luoghi vivi per lo sport e la socialità, a partire dai campetti di quartiere e dai parchi spesso lasciati all'incuria.

L'attuale minoranza, a cominciare dal candidato sindaco del centrosinistra Miravalle, non sembra pensare a possibili collaborazioni con Azione e anche il centrista Goria resta autonomo. Avrebbe preferito un accordo di programma con loro?

Rispettiamo le scelte di tutti, ma la nostra linea, tracciata con chiarezza anche a livello nazionale dal nostro Segretario Calenda, è autonoma e ben definita: andremo alle elezioni con Azione e le liste civiche, fuori dagli schemi rigidi e spesso paralizzanti del centrodestra e del centrosinistra. Noi non cerchiamo accordi di palazzo o cartelli elettorali per sommare sigle; dialoghiamo con tutti, ma esclusivamente sui programmi e sulle soluzioni per la città. Se qualcuno preferisce chiudersi nei vecchi recinti ideologici, ne prendiamo atto.

Oggi lei è tra le voci più critiche contro l'attuale “sistema di potere" che fa riferimento al sindaco Rasero, e non solo, per la nota questione della Banca. Molti sono convinti che questa ostilità derivi solo dal fatto che, due anni fa, Rasero l'ha estromessa dalla giunta.

Chi riduce la mia posizione a un semplice risentimento personale capovolge l'ordine reale dei fatti. La verità è esattamente l'opposto: io non ho mai accettato logiche opache di gestione e controllo del consenso - quella pratica dei cosiddetti “pizzini" sui voti di cui hanno parlato anche le cronache locali che ho avuto il coraggio di denunciare (procedimento poi archiviato dal gip ndr) -. Quella presa di posizione era ben nota ai vertici dell'amministrazione, ed è stato proprio per aver scelto di non voltarmi dall'altra parte che si è cercato un pretesto politico per allontanarmi dalla giunta. Ciò che colpisce ancora di più è che chi ha accettato o avallato quel metodo oggi si prepari a ricandidarsi: se davvero non lo condivide, lo dimostri subito sfiduciando questa gestione, prima di tornare a chiedere fiducia agli elettori.

Da assessore al Commercio lei ha portato avanti la tanto contestata riorganizzazione del mercato con l'accorpamento in piazza del Palio. Poi, dopo la sua uscita dalla giunta, quel progetto sembrava non aver più una paternità fino al clamoroso dietro front con un parziale ritorno dei banchi in piazza Libertà. Era solo una sua idea?

In una giunta le decisioni strategiche non sono mai iniziative solitarie di un assessore, ma scelte condivise e votate dall'intera amministrazione e dal sindaco che all'epoca sostenevano pienamente quel progetto. Io ci ho messo la faccia con lealtà, affrontando il confronto diretto con gli operatori e i cittadini perché credevo nella necessità di dare un assetto moderno e funzionale al mercato e alla viabilità del centro. Dopo si è preferito rincorrere il consenso immediato sconfessando scelte già avviate, lasciando commercianti e cittadini nell'incertezza.

Secondo lei, cosa serve ad Asti per essere rilanciata dal punto di vista economico e imprenditoriale?

Serve restituire ad Asti la sua vocazione naturale di crocevia strategico del Piemonte, uscendo dall'isolamento. Per attirare imprese e creare lavoro occorrono tre leve: primo, sburocratizzare la macchina comunale rendendola un alleato veloce e certo per chi vuole investire, aprire un'attività o ristrutturare; secondo, valorizzare in modo strutturale e non episodico le nostre eccellenze agroalimentari, vitivinicole, turistiche e industriali, creando sinergie reali tra commercio di vicinato, grandi eventi e territorio; terzo, puntare su formazione tecnica e innovazione per legare le scuole e l'università alle reali esigenze delle aziende astigiane.

Collegamento Sud/Ovest, logistica, grandi opere, recupero dell'ex ospedale. Nuova campagna elettorale, nuove promesse, nuovi progetti, ma passano gli anni e siamo sempre al punto di partenza. Asti ha perso appeal a prescindere o è solo colpa di chi amministra se i progetti non si realizzano?

Asti non ha perso appeal per destino: ha perso terreno per mancanza di visione strategica e di capacità amministrativa nel portare a casa i risultati. Le opere come il collegamento Sud/Ovest o il recupero dell'ex ospedale non si sbloccano con gli annunci pre-elettorali, ma con una governance autorevole che sappia dialogare con Regione, Stato e investitori privati con progetti cantierabili e tempi certi. Quando una città resta ferma per anni sulle stesse incompiute, la responsabilità è di chi ha governato senza incidere.

Se lei fosse candidato sindaco e vincesse le elezioni, quale sarebbe la prima decisione che prenderebbe?

Sarebbe aprire le porte del Comune ai quartieri e alle frazioni, istituendo un piano straordinario di manutenzione urbana e ascolto diretto del territorio. Quindi convocherei un tavolo permanente con le categorie economiche, il mondo del lavoro e il terzo settore per sbloccare subito le pratiche ferme e rimettere in moto le energie migliori di Asti.