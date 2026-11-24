Ci sono molte attività che chiudono, ad Asti, ma ultimamente anche numerose nuove aperture, piccoli negozi di imprenditori, altri che fanno parte di catene, iniziative che, comunque, arricchiscono la nostra città e che raccontano la voglia di mettersi in gioco. Imprese dedicate al cibo, alla bellezza, ai fiori, all'abbigliamento, offerte diversificate che affiancano negozi consolidati, che si alternano a locali vuoti illuminando le vie e portano nuovi posti di lavoro.

Tra le ultime aperture c'è “Bugia”, la nuova gastronomia di via Cesare Battisti, inaugurata sabato scorso e parte di un progetto di giovani imprenditori che del cibo di qualità hanno fatto la loro bandiera. «Da noi, - spiegano - si potrà assaporare soprattutto la cucina piemontese». In ambito enogastronomico e la cui apertura è di qualche giorno fa, c'è anche “Eccellenza”, una vera e propria boutique sotto i portici di piazza Alfieri, la cui volontà è quella di «diffondere il valore delle cose fatte bene», ma anche negozi di abbigliamento come l'Atelier Ovs, in corso Alfieri, apertura prevista intorno al 15 dicembre o Mjsa, in via XX Settembre inaugurato qualche settimana fa che, oltre alla vendita di piante e fiori, organizza laboratori creativi.

Ha aperto anche, sabato 21 novembre in corso Dante, un temporary store di prodotti avicoli di qualità dei Fratelli Miroglio di Baldichieri. Il negozio resterà aperto in concomitanza dei mercatini e delle festività, fino al prossimo 9 gennaio. Nuove opportunità importanti per Asti, dunque, nuove ragioni per frequentare le vie cittadine, servizi indispensabili per mantenere vivi interi quartieri e cercare di cambiare le abitudini dei consumatori rispetto agli acquisti online. Il 1° dicembre alzerà le serrande Epilpoint, un nuovo centro di depilazione; aperta da poco più di un mese, invece, la Gelateria Artigianale “Mariani” in via Cavour che presta particolare attenzione alla qualità degli ingredienti utilizzati per un dolce che non ha più stagione.

Infine, tra le novità del prossimo anno, l'atteso arrivo di Balma Bakery in corso Alfieri (è già operativo in corso Alba e nella casetta 96 del mercatino di Natale): prodotti da forno dolci e salati e non solo dove vige la massima attenzione per la qualità degli ingredienti. Una sfida importante indispensabile, un impegno per valorizzare locali sfitti, recuperare spazi, mandare segnali positivi che il cittadino deve cogliere per sostenere il percorso di rinascita della città e rendere Asti viva, accogliente e ancora capace di guardare al futuro.