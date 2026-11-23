L’iniziativa, organizzata dall’ASL AT all’ospedale Cardinal Massaia in occasione della Giornata mondiale del diabete, e promossa dalla Divisione di Malattie Endocrine e del Metabolismo in collaborazione con la Direzione delle Professioni Sanitarie, ha offerto ai cittadini la possibilità di valutare il proprio rischio e di ricevere indicazioni su alimentazione e attività fisica.

In risposta, sono 66 le persone che hanno partecipato al percorso gratuito di prevenzione. Prevedeva la rilevazione dei parametri biometrici, la misurazione della glicemia capillare, la compilazione del questionario Diabetes Risk Score e una consulenza sugli stili di vita. Una parte dell’iniziativa è stata dedicata al movimento quotidiano e alla prevenzione delle cadute.

I risultati

Di tutti i partecipanti, 10 avevano già una diagnosi di diabete. Tra le restanti 56 persone, circa l’86% è risultato a rischio basso o moderato di sviluppare il diabete di tipo 2 nei prossimi dieci anni. Anche l'anno scorso, in occasione della medesima iniziativa, il maggior numero dei partecipanti rientrava in queste due fasce.

In un caso, il controllo ha rilevato valori di glicemia a digiuno molto elevati in assenza di sintomi, compatibili con un diabete di tipo 2 fino a quel momento non diagnosticato. Alla persona è stato indicato un percorso urgente di valutazione e presa in carico diabetologica. Quanto al peso corporeo, il 60% dei partecipanti è risultato normopeso, il 29,3% in sovrappeso e il 10,7% nella fascia dell’obesità.

Dei 45 partecipanti che hanno compilato il questionario sull’attività fisica, l’80% è risultato sufficientemente o molto attivo. Il restante 20%, classificato come sedentario, ha ricevuto indicazioni per aumentare il movimento quotidiano.

Nel gruppo preso in esame non è emerso un aumento della sedentarietà con l’età. La valutazione del rischio di caduta ha coinvolto 30 persone dai 65 anni in su. Il 53% è risultato a rischio, compresi tutti e sette i partecipanti con più di 80 anni.

Sono stati presentati anche i Gruppi di cammino e i percorsi di Attività Fisica Adattata (AFA) promossi dall’ASL AT.

Alimentazione equilibrata, attività fisica regolare e controlli periodici dei fattori di rischio sono stati al centro dei colloqui con i cittadini, in linea con l’invito della Giornata mondiale ad agire precocemente.

Hanno partecipato all’iniziativa medici e infermieri della Diabetologia, coordinati dalla dottoressa Elena Repetti, i fisioterapisti coordinati dalla dottoressa Raffaella Marmo, responsabile dell’Area riabilitativa della Direzione delle Professioni Sanitarie, e i volontari dell’associazione SOS Diabete.

L’attività di informazione e sensibilizzazione si è svolta anche nelle Case di Comunità di Calliano Monferrato, Canelli e Villafranca d’Asti, dove gli Infermieri di Famiglia e di Comunità hanno offerto la misurazione gratuita dei parametri vitali e della glicemia e soprattutto tanti consigli sui corretti stili di vita.