Oltre 200 commensali, 18 kg di acciughe, 30 kg di aglio e soprattutto tanta voglia di stare insieme e aiutare gli altri. Il bilancio della Bagna Solidale organizzata dall’associazione ODV Progetto Sarah a Castiglione, nel primo weekend del Bagna Cauda Day, è stato un successo grandioso.

A raccontare con ironia la riuscita della serata è la stessa organizzazione, che descrive la preparazione della bagna cauda come un «mare d’olio ligure bollente», insaporito da 30 chili d’aglio e 18 chili di acciughe, prima di essere servito nei tradizionali fujot ai numerosi commensali.

Il direttivo dell’associazione ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della serata. Un grazie particolare alla Pro Loco "la cASTIglionese" e al Gruppo Alpini di Castiglione, che hanno messo a disposizione i locali e collaborato gratuitamente con lo staff, e ai tanti volontari: da chi ha lavorato in cucina, impegnato ai fornelli già nei due giorni precedenti, ai ragazzi che si sono occupati del servizio in sala.

Un riconoscimento è stato rivolto anche agli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa: Piemonte Energy Spa, Salumificio Tabachetti, Cantine Ronzano, Cantine Bava Spa, Cantina Bosio Luigi, Consorzio Asti Spumante e Ortofrutta F. Paracchino.

Infine, l 'associazione ha rivolto un sentito ringraziamento all’Associazione Astigiani e in particolare al dottor Miravalle: «Per aver accolto Progetto Sarah nella "grande famiglia del Bagna Cauda Day 2026"».