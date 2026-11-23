Sono iniziati i lavori di sostituzione del parquet all'interno del Palazzetto dello Sport di via Gerbi, ad Asti, dove il downburst del 9 settembre aveva compromesso irreparabilmente la pavimentazione in legno del campo principale. Ad annunciare l'apertura del cantiere è stato il consigliere comunale delegato allo Sport, Maurizio Limbordo, che ha confermato l'avvio delle prime operazioni di smantellamento del vecchio parquet da parte delle squadre di manutenzione.

Il cronoprogramma prevede in primo luogo la rimozione completa del pavimento danneggiato, operazione che verrà portata a termine entro la fine della settimana. Successivamente, la fase più delicata consisterà nell'attesa per la completa asciugatura del sottofondo, passaggio tecnico ineludibile prima di poter procedere con la posa del nuovo rivestimento. L'obiettivo è ottimizzare al massimo i tempi di lavorazione per garantire una riapertura celere, procedendo al contempo a tutte le verifiche necessarie per rilasciare le adeguate certificazioni e le predisposizioni a norma di sicurezza.

Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di una copertura di prevenzione all'esterno dell'impianto vicino ai campi da padel. Le criticità attuali derivano dal violento nubifragio che lo scorso settembre si è abbattuto sulla città, provocando allagamenti diffusi in diversi punti urbani e penetrando "a secchiate" all'interno del palazzetto. Nonostante i tempestivi interventi dei soccorritori e del personale con scopettoni e attrezzature d'emergenza, l'acqua piovana era riuscita a infiltrarsi sotto i listelli di legno, provocandone il gonfiamento e il definitivo sollevamento.

Ad aggravare la situazione ha contribuito la configurazione architettonica dell'impianto: il piano di calpestio del campo si trova a un livello inferiore rispetto alla sede stradale e la rampa esterna, destinata all'accesso per i disabili, ha finito per trasformarsi in un canale di scorrimento dell'acqua verso la porta posteriore durante il maltempo. La vicenda è stata un amaro copione per la struttura comunale, che già due anni fa era stata teatro di un analogo allagamento causato da un nubifragio primaverile.

In quell'occasione, si era reso necessario un investimento di circa 94.000 euro per posare la nuova pavimentazione in legno consegnata nel 2024. Questa volta il costo complessivo dell’intervento sarà di circa 80.000 euro.