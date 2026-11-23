Una visita a sorpresa, tutti i partecipanti del Master dedicato al Metodo FMF di Medicina Funzionale del dottor Marco Forte, hanno avuto la possibilità di incontrare dal vivo la celebre Gianna Nannini.

Proprio negli spazi del relais Tenuta la Romana di Nizza Monferrato, sabato ha fatto visita a sorpresa la rocker toscana, in fuga tra le colline astigiane. In primo luogo come ospite d'onore e come madrina d'eccezione all'evento ideato dal dottor Marco Forte, un al Master dedicato al Metodo FMF di Medicina Funzionale.

Medico astigiano che opera da 50 anni integrando osteopatia e medicina quantistica, ha invitato una settantina di partecipanti tra medici, osteopati, veterinari, dato che il il metodo trova applicazione anche nel mondo animale, allievi ed ex allievi.

La cantante, già da tempo paziente del dottor Forte e oggi sua amica personale, ha voluto incontrarlo personalmente per complimentarsi del percorso di ricerca portato avanti in questi decenni. Durante l'incontro, ha anche parlato del suo ultimo progetto musicale e letterario, GiannaGold.

Il centro scientifico della giornata è stata l’esplorazione della gerarchia dei sistemi di regolazione corporea: un percorso mirato a ridefinire il concetto di cura unendo biomeccanica ed energia, analizzando il rapporto tra corpo, sintomi e risposte biologiche agli stimoli stressogeni.

Proprio questi temi sono approfonditi nel nuovo libro del dottor Forte presentato ufficialmente durante il Master, "Metodo FMF, l’intelligenza inconsapevole del corpo", che ne illustra origini, principi e prospettive applicative.

Come spiegato dallo stesso Forte: «Il Metodo FMF fornisce agli operatori gli strumenti per "colloquiare" con l’organismo, riconoscendo e interpretando quegli engrammi funzionali che determinano le reazioni allo stress».

L’obiettivo è comprendere le cause profonde delle manifestazioni sintomatiche e delle malattie per individuare le strategie terapeutiche più adeguate, accompagnando il corpo verso un nuovo equilibrio funzionale e di salute.

L'invito a Gianna Nannini, reso possibile grazie a Marco Forte e Laura Cespoli, ha creato un ponte tra mondi apparentemente lontani, la musica e la ricerca clinica, accomunati dall’attenzione per la conoscenza e per la persona nella sua interezza.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito dedicato.

L'intervista completa alla cantautrice Gianna Nannini

L'intervista completa al Dottor Marco Forte