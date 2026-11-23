Il dibattito sulla viabilità astigiana si arricchisce di una nuova tappa, ma lo sfondo del quadro rimane immutato: gira e rigira, le possibili soluzioni al problema del traffico cittadino sono più o meno le stesse da anni, con qualche novità. Dalla gratuità dell'autostrada Torino-Piacenza tra i caselli di Asti, passando per il ripristino di vecchi collegamenti e i prolungamenti di arterie periferiche, le idee continuano a rincorrersi nei programmi dei vari schieramenti politici che si contenderanno la guida della città alle prossime elezioni comunali. La vera partita, tuttavia, non si gioca sulla paternità delle proposte, bensì sulla capacità di trasformare finalmente i progetti e gli studi di fattibilità in cantieri ed interventi concreti.

L'ultimo capitolo del confronto riguarda proprio il tratto autostradale tra i caselli di Asti Est e Asti Ovest. Dopo le recenti dichiarazioni degli esponenti di Avs e Uniti Si Può a favore del pedaggio gratuito per i residenti tra i due caselli, la lista Goria Sindaco è intervenuta per tracciare il quadro di un percorso avviato da tempo. Il candidato sindaco Marco Goria aveva infatti già avanzato analoga proposta la primavera scorsa, richiamando analisi che traggono origine sia dal progetto di mobilità sostenibile curato dall'associazione Asti Oltre fin dal 2023, sia dai dibattiti della Giunta Rasero e dell'opposizione consiliare negli anni passati.

A supporto dell'ipotesi, la lista civica ha incrociato i rilevamenti del Piano generale del traffico urbano del 2019, dai quali emergeva una congestione pesante nelle ore di punta mattutine: fino a 1.963 veicoli all'ora in corso Alessandria, 1.750 in corso Torino e 1.662 in corso Savona. Secondo le stime elaborate, l'azzeramento del pedaggio consentirebbe di dirottare in autostrada tra i 3.000 e i 5.000 transiti quotidiani.

«Apprendiamo con soddisfazione che anche Avs e Uniti si può propongono la gratuità del tratto autostradale tra Asti Est e Asti Ovest per i residenti - commentano Marco Goria e il consigliere comunale Roberto Migliasso - Si tratta di una soluzione che avevamo già prospettato su La Nuova Provincia del 15 aprile scorso e ribadito il 29 giugno in occasione della presentazione della candidatura. Non rivendichiamo la proprietà esclusiva delle idee, ma riteniamo importante ricordare il percorso di studio e di approfondimento che precede le nostre proposte. Se le altre forze politiche condividono oggi alcune delle soluzioni che sosteniamo da tempo, non possiamo che esserne soddisfatti».

Nell'analisi della lista civica si sottolinea come lo svincolo autostradale non possa essere considerato una misura isolata risolutiva. «La gratuità dell'autostrada, da sola, non basta - aggiungono Goria e Migliasso - Occorre ripensare complessivamente la viabilità astigiana, valorizzando le infrastrutture esistenti e individuando nuovi collegamenti e strade di gronda che consentano di spostarsi tra i quartieri senza dover necessariamente attraversare il centro cittadino».

Tra i nodi su cui lavora il gruppo della lista civica ci sono la valorizzazione di strada Faletti, il ripristino tecnico del collegamento tra via Ticino e la tangenziale a beneficio di San Fedele, e il prolungamento di via Falcone verso via Spandre e strada De Regibus per collegare la zona nord con corso Casale. L'obiettivo di fondo è anche realizzare collegamenti periferici lungo l'area di corso Alessandria, così da slegare dal traffico non soltanto i tre corsi d'accesso principali, ma anche arterie interne congestionate come corso Don Minzoni, corso Gramsci, corso Einaudi e corso XXV Aprile».