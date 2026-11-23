Palio di Asti
23 Novembre 2026 10:50:11
Il Drappo conquistato da Dino Pes con Excalibur durante il Palio di Asti 2026
Il Rione San Martino San Rocco si prepara a festeggiare la vittoria al Palio di Asti 2026 con la tradizionale Cena della Vittoria. L'appuntamento è per questo sabato 28 novembre, alle ore 20, negli spazi della Saclà, in corso Don Minzoni 12.
Rimangono ancora pochi posti disponibili e il countdown per la serata più attesa dal Rione bianco verde è iniziato! Per rendere l’atmosfera unica saranno presenti i ragazzi di Artemakìa con i loro splendidi spettacoli e per dare ritmo alla cena, dj set con “Una poltrona per Duo”.
La cena sarà l’occasione perfetta per ritrovarsi e rivivere le emozioni che hanno accompagnato la conquista del Drappo, arrivata grazie a Dino Pes, detto “Velluto”, insieme ad Excalibur. Una serata dedicata a celebrare il risultato raggiunto e a ripercorrere i momenti più emozionanti di un Palio che ha regalato al Rione una vittoria attesa da tempo.
Il costo della partecipazione è di 65 euro per gli adulti e di 25 euro per i bambini sotto i 12 anni. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Paola al numero 333 2750033.
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