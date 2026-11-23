Sabato, ad Asti, si è svolto il Congresso provinciale di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. È stato un momento di confronto politico e di partecipazione, dedicato al tema dell’amministrazione degli enti locali e al ruolo delle nuove generazioni nella costruzione del futuro delle comunità locali.

Ad aprire i lavori sono stati Luigi Giacomini, presidente provinciale di Fratelli d’Italia e assessore comunale, e Matteo Benetazzo, coordinatore regionale di Gioventù Nazionale e sindaco di Pontestura. Quindi hanno preso la parola Davide Migliasso, sindaco di San Damiano e vicepresidente della Provincia, Marcello Coppo, deputato, e Sergio Ebarnabo, consigliere regionale. A moderare il confronto è stato Christian Vercelli, sindaco di Belveglio e consigliere nazionale Anci.

Al termine dei lavori congressuali, Matteo Gianotti è stato eletto nuovo segretario provinciale di Gioventù Nazionale Asti. Ad affiancarlo in questo nuovo percorso saranno Alessandro Pia, Davide Ciccone e Tommy Rolando, componenti della lista presentata al congresso.

L’elezione segna l’avvio di una nuova fase per il movimento giovanile sul territorio astigiano, con l’obiettivo di consolidare la propria presenza, favorire il coinvolgimento delle nuove generazioni e formare una nuova classe dirigente preparata, competente e profondamente legata al territorio.

«Gioventù Nazionale vuole essere una palestra di formazione politica e amministrativa, un luogo nel quale i giovani possano confrontarsi, crescere e diventare protagonisti della vita pubblica - fanno sapere al termine del Congresso - Il nostro obiettivo è costruire un movimento sempre più presente nella provincia di Asti, capace di ascoltare le esigenze delle nuove generazioni e trasformarle in proposte concrete per il territorio», è il messaggio che accompagna l’avvio del nuovo percorso provinciale. Il Congresso ha ribadito l’importanza della partecipazione giovanile alla vita delle istituzioni, valorizzando il confronto con amministratori locali e rappresentanti istituzionali che hanno portato la propria esperienza al servizio delle nuove generazioni».