Attimi concitati ad Asti, sabato, al gazebo allestito in piazza del Palio dagli esponenti di Futuro Nazionale i quali sono stati oggetto di una vivace contestazione da parte di alcuni giovani, ma non solo. A denunciare pubblicamente quanto accaduto, parlando apertamente di «metodi autoritari», è il responsabile provinciale Michele Iannotta.

«Siamo stati oggetto di un’aggressione verbale e di una contestazione intollerante da parte di alcuni facinorosi dell’area anti-fa, un episodio peraltro documentato anche da una ripresa video - commenta Iannotta - A rendere l’accaduto ancora più grave e politicamente rilevante è stata la partecipazione attiva a questa contestazione di una consigliera comunale di Uniti si può (Vittoria Briccarello ndr), lista civica alleata del candidato sindaco Michele Miravalle, che invece di rispettare il ruolo istituzionale che ricopre e tutelare il diritto di ogni forza politica a stare in piazza, ha scelto di schierarsi con chi tentava di impedirci di esprimere le nostre idee».

Iannotta non usa mezzi termini per denunciare l'accaduto: «Questi sedicenti paladini della democrazia e dell’antifascismo mettono in atto proprio i metodi autoritari e intolleranti che dicono di voler combattere. Incapaci di proporre soluzioni concrete ai problemi reali dei cittadini, vedono fascisti ovunque perché hanno disperato bisogno di fabbricarsi un nemico per legittimare la propria esistenza politica. Si ergono a giudici morali della città, distribuendo patenti di legittimità ed etichettando come ‘fascista’ chiunque non si allinei al loro pensiero unico, mentre sono proprio loro a ricorrere alla prevaricazione verbale per tentare di zittire un presidio pacifico e regolarmente autorizzato».

Sottolineando che Futuro Nazionale «non si farà intimidire», Iannotta domanda a Uniti si può, allo stesso candidato sindaco Miravalle e alle forze politiche della coalizione «se ritengano compatibile con il confronto democratico e con le istituzioni cittadine che un loro consigliere comunale partecipi a iniziative di piazza volte a intimidire, senza riuscirci, un avversario politico». E aggiunge: «Depositeremo querela per vilipendio alla bandiera nei confronti di uno dei contestatori».

La replica di Briccarello: «Passavo di lì per andare al mercato, non sono andata a fare una contestazione»

Ma la versione raccontata dalla consigliera comunale di Uniti si può, Vittoria Briccarello, ricostruisce il caso in maniera differente:

«Ci tengo a precisare che non sono andata a fare una contestazione al banchetto di Futuro Nazionale, anche se non ci sarebbe stato nulla di male o di strano dal momento che hanno scelto di mettersi in piazza, esponendosi anche a legittime critiche - spiega Briccarello - Ma, in questo caso, stavo andando al mercato, ho visto che c'era una contestazione in atto e mi sono fermata, proprio in quanto consigliera comunale, per vedere cosa stesse accadendo. Iannotta ha proprio preso una cantonata nel dire che 'tentavo di impedire di esprimere le loro idee'. Le persone sanno benissimo come lavoriamo e come ho sempre lavorato in questi anni - continua Briccarello - Ad Asti mi conoscono personalmente e anche se Futuro Nazionale prova a diffamarmi, dipingendomi in maniera aggressiva, rispondo solo che, secondo me, è proprio questo che denota la loro aggressività verso chi non si allinea. Detto questo, non è certo Iannotta che può decidere dove e come debba passare il mio sabato mattina o se possa o non possa andare al mercato passando davanti al loro gazebo. Per questo ho già consultato il mio avvocato per decidere se procedere con una formale querela per quanto dichiarato da Iannotta».