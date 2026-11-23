Il Congresso regionale di Forza Italia, che si è svolto sabato al Lingotto di Torino, ha ufficializzato l'entrata nella Direzione regionale del partito di due politiche astigiane: Debora Biglia, attuale consigliera regionale e comunale azzurra e Loretta Bologna, assessora all'Istruzione e agli asili e, fino a pochi giorni fa, delegata anche al Commercio.

«Sono orgogliosa di far parte della Direzione regionale di Forza Italia. Un ruolo che accolgo con entusiasmo e senso di responsabilità, nella convinzione che la politica debba ritrovare la forza delle idee e, soprattutto, la capacità di trasformarle in risultati attraverso il dialogo e le relazioni umane». Così Debora Biglia sottolinea il valore del suo impegno nel partito e l'importanza di rafforzare il rapporto tra istituzioni e territori.

«Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al neo segretario regionale Roberto Rosso per la fiducia e augurargli buon lavoro in questo nuovo incarico - aggiunge Biglia - Sono convinta che il confronto, la collaborazione e la valorizzazione delle diverse esperienze possano rappresentare elementi fondamentali per il percorso che ci attende. Credo in una politica fatta di presenza, ascolto e fiducia. Gli amministratori locali conoscono le esigenze delle loro comunità e il rapporto con i consiglieri regionali non deve limitarsi alle richieste di intervento o ai momenti di difficoltà. Deve essere un confronto continuo, nel quale condividere idee, progetti e opportunità. La fiducia non si costruisce nel momento del bisogno, ma giorno dopo giorno. Nessun amministratore deve sentirsi solo e nessun territorio lontano dai luoghi in cui si decide».

Anche per l'assessora comunale Loretta Bologna la nomina è un incarico nel quale metterà al centro «l'ascolto dei cittadini». «Accolgo con grande emozione e profonda gratitudine la nomina a membro del Direttivo Regionale di Forza Italia Piemonte - commenta - Un incarico che rappresenta per me non soltanto un importante riconoscimento, ma soprattutto una nuova responsabilità e uno stimolo a impegnarmi ancora di più per il territorio e per le persone. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Roberto Rosso, Alberto Cirio e Marco Galvagno, Coordinatore Provinciale di Forza Italia, per la fiducia, la stima e l'opportunità che mi hanno voluto accordare. Vivo questa nomina con entusiasmo, ma soprattutto con la consapevolezza che fare politica significhi, prima di ogni altra cosa, esserci. Essere presenti, ascoltare, comprendere i bisogni delle persone e trasformare le loro richieste in proposte concrete. Credo in una politica fatta di vicinanza, dialogo e partecipazione. Una politica che non si limiti a parlare ai cittadini, ma che sappia soprattutto ascoltarli. Perché dietro ogni richiesta c'è una storia, dietro ogni problema c'è una persona e dietro ogni aspettativa c'è la speranza di un futuro migliore. Questa nomina non è un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza. La porterò avanti con il cuore, con determinazione e con la volontà di meritare ogni giorno la fiducia ricevuta».