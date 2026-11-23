Le dure critiche alle politiche e alle strategie sul commercio — adottate in questi anni dall'amministrazione Rasero e dall'Ascom Confcommercio — mosse dal presidente provinciale della Confesercenti, Andrea Visconti, non sono piaciute né al sindaco di Asti né al presidente dell'Ascom locale, Enrico Fenoglio. Interpellato dal nostro giornale sulla crisi del commercio di prossimità e sulle continue chiusure di negozi anche nel capoluogo astigiano, Visconti aveva puntato il dito contro chi, a detta sua, non ha creato alcun piano o condizione favorevole per aiutare i piccoli esercenti a superare la "tempesta perfetta": l'aumento sempre più insostenibile dei costi energetici, l'inflazione galoppante con la conseguente diminuzione del potere d'acquisto dei cittadini e, infine, il boom del commercio online, ormai arrivato a fatturati record. Non a caso, anche Asti si è progressivamente riempita di locker e armadietti elettronici per il ritiro, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, della merce acquistata sui principali siti di e-commerce.

Al presidente dell'Ascom astigiana, Enrico Fenoglio, le parole di Visconti non sono andate giù né nel metodo né nel contenuto. «Non è mai accaduto che un’associazione di categoria polemizzasse pubblicamente con un’altra organizzazione che rappresenta il medesimo settore economico - risponde Fenoglio - Un approccio che riteniamo poco opportuno, perché chi rappresenta le imprese dovrebbe lavorare per obiettivi comuni, favorendo il dialogo e la collaborazione, anziché alimentare contrapposizioni. Le associazioni di categoria, pur nella legittima diversità di sigle e posizioni, dovrebbero essere alleate nell’individuare soluzioni e sviluppare progetti nell’interesse delle imprese e del territorio».

Difendendo l'iniziativa nazionale “Viviamo le Città – La giornata delle chiavi” — promossa da Confcommercio per coinvolgere non soltanto Asti e provincia, ma tutto il territorio italiano «con l’obiettivo di sensibilizzare istituzioni e cittadini sul fenomeno della desertificazione commerciale» — l'Ascom ha rimarcato di «preferire alle polemiche il lavoro concreto: da tempo investiamo nelle politiche di rigenerazione urbana, nella valorizzazione dei centri cittadini e nel sostegno al commercio, consapevoli che commercio e turismo sono due facce della stessa medaglia».

Fenoglio ha citato come esempio il progetto natalizio del trenino turistico, i punti selfie e la campagna #IoComproSottoCasa: un circuito di iniziative pensato per rendere Asti più attrattiva e sostenere le attività di vicinato. «La nostra Associazione rimane aperta al confronto e alla collaborazione con tutte le organizzazioni di categoria - conclude il presidente - Riteniamo che il commercio astigiano abbia bisogno di unità, progettualità e azioni concrete, non di divisioni e polemiche pubbliche tra chi dovrebbe condividere la medesima missione di rappresentanza».

Ancora più colpito dalle parole di Visconti è stato il sindaco Rasero, che ha rispedito al mittente molte delle accuse rivolte all'operato della sua giunta. «Sono sinceramente allibito dalle dichiarazioni del presidente provinciale di Confesercenti, Andrea Visconti - risponde il primo cittadino - Non tanto perché esprima critiche all’amministrazione comunale, alle quali siamo abituati e alle quali siamo sempre disponibili a rispondere, quanto per i toni, i contenuti e soprattutto per il modo disordinato e strumentale con cui ha scelto di intervenire. La crisi del commercio è un problema reale, serio e complesso, che riguarda Asti come moltissime altre città italiane. Non nasce oggi e non può essere attribuita esclusivamente alle scelte di una singola amministrazione. Cambiano le abitudini dei consumatori, cresce il commercio online, aumentano i costi di gestione e si modificano profondamente i modelli economici e sociali delle nostre città».

Anche secondo Rasero «le associazioni di categoria dovrebbero essere le prime a lavorare insieme, superando divisioni, rivalità e personalismi; trovo davvero poco edificante che il presidente di un’associazione di categoria utilizzi un’iniziativa promossa da un’altra associazione, che si è svolta in numerose città italiane, per attaccare quest’ultima e il sindaco che vi ha legittimamente partecipato». Il primo cittadino ha poi chiamato in causa direttamente Confesercenti, ricordando «che negli ultimi nove anni e mezzo la sua presenza nel dibattito cittadino e il suo contributo concreto alla vita economica e commerciale di Asti sono stati, a mio giudizio, decisamente poco incisivi: avrei apprezzato, nel corso di questi anni, una maggiore capacità propositiva, iniziative, progetti e soprattutto un confronto costante con l’amministrazione. Le critiche sono legittime, ma sarebbe interessante capire quali proposte concrete siano state avanzate e quali risultati siano stati ottenuti».

Respinte al mittente anche le perplessità sull'utilità, in termini di rilancio del tessuto commerciale astigiano, di grandi eventi come AstiMusica o il Magico Paese di Natale. «Chiunque conosca minimamente la realtà economica cittadina sa che eventi di questa portata portano persone, visitatori, presenze e opportunità per le attività commerciali, ricettive e della ristorazione. Naturalmente non sono la soluzione a tutti i problemi, ma sostenere che non producano alcun beneficio significa non voler riconoscere una realtà evidente».

Infine, pur ribadendo la disponibilità al dialogo per valutare nuove proposte e lavorare insieme al rilancio del settore, il sindaco si è detto «perplesso per il riferimento (fatto da Visconti ndr) al rischio che Asti possa diventare un ricettacolo di malavita e di 'gente brutta': sono affermazioni pesanti, che non aiutano la città e che meriterebbero ben altre argomentazioni e dati a supporto. Io continuo a pensare che Asti abbia bisogno di associazioni forti, rappresentative e capaci di collaborare, non di presidenti che cercano visibilità attaccando gli altri».