La storia di una scuola non è fatta soltanto di aule, lezioni e libri, ma anche di persone, esperienze e ricordi che attraversano le generazioni. A Refrancore questo patrimonio ha trovato spazio sui muri davanti alla scuola primaria, trasformati in un racconto a colori grazie al Laboratorio di Muralismo guidato dall’artista Letizia Veiluva, illustratrice e muralista. L’opera è stata inaugurata ieri 21 novembre, al termine di un percorso che ha coinvolto la comunità e che ha restituito alla scuola un pezzo della propria memoria.

Il taglio del nastro. Foto Nicola Vernell

L’iniziativa rientra in SONus, progetto del Piano Giovani per i Comuni della Via Fulvia e del Basso Monferrato, coordinato dalla cooperativa sociale Vedogiovane Asti, con il Comune di Cerro Tanaro come ente capofila e il sostegno di dieci amministrazioni del territorio. Il progetto è finanziato attraverso il Bando Piemonte per i Giovani della Regione Piemonte.

Tutto è cominciato con una fase di ascolto e raccolta di testimonianze nella Sala Polivalente, dove cittadini, ex studenti, genitori e nonni hanno condiviso fotografie e ricordi legati alla scuola. Da questo confronto è nato un bozzetto collettivo, una sorta di viaggio nella storia del paese: dalla maestra Maria Zai Maggiora, che negli anni Venti e Trenta si prodigò per insegnare a leggere, scrivere e far di conto anche ai bambini delle famiglie che non potevano permettersi un'istruzione, fino alle esperienze più recenti. Nel racconto trovano posto le Refrancoriadi, i tornei di scacchi, nei quali la scuola ha raggiunto importanti risultati a livello regionale, il gemellaggio con Mentone, la Festa della Scienza, le Olimpiadi della Lettura e i laboratori di teatro e musica.

«Siamo arrivati fino al 2015, che ha rappresentato uno dei momenti più alti per la scuola, anche grazie alla prima edizione della Festa della Scienza», racconta Letizia Veiluva.

Foto di Nicola Vernell

Ma il percorso non si è fermato ai ricordi degli adulti. Durante gli incontri sono stati coinvolti anche alcuni bambini, e una conversazione con una piccola alunna, Agata, ha offerto all'artista uno spunto per raccontare la scuola di oggi.

«Mi ha colpito il punto di vista di Agata – continua Veiluva -. Quando si parla di scuola moderna si pensa spesso alla tecnologia, ma lei mi ha raccontato di come in classe si prendano cura di una piantina. È un'immagine che mi è piaciuta molto, perché racconta una scuola attenta all'ambiente e alla cura delle piccole cose».

Alla realizzazione del murale hanno partecipato anche i bambini del doposcuola, insieme alle maestre Arianna e Ide, che hanno dedicato parte delle attività a lasciare il proprio segno sull'opera. Con Stefano, un ragazzo di tredici anni, sono stati decorati anche alcuni cestini per i rifiuti.

Foto di Nicola Vernell

L'inaugurazione di ieri è diventata una festa per il paese, con la presenza del sindaco Diego Mogliotti, del consigliere comunale Marco Bergantin, delle maestre e dei rappresentanti di Vedogiovane, Cristina e Ezio. Ad accompagnare il pomeriggio anche la musica, il rinfresco curato dalla Pro loco di Refrancore, una mostra fotografica dedicata alle attività del progetto e altre iniziative, tra cui quelle legate alla bicicletta. L'occasione è stata anche quella di completare un ultimo tratto del muro, rimasto in sospeso a causa della pioggia durante i precedenti lavori.

Il SONus Bus, il mezzo itinerante che il 21 e 22 novembre ha attraversato Refrancore, Montemagno, Cerro Tanaro e Rocca d'Arazzo, ha riunito le diverse tappe in una festa conclusiva, tra musica, giochi, murales e momenti di incontro. Un progetto che punta a lasciare sul territorio un museo a cielo aperto, fatto di colori ma soprattutto di storie condivise.

Open day

A conclusione del percorso, uno sguardo è già rivolto al futuro della scuola. Martedì 1° dicembre, dalle 17.15 alle 18.15, la primaria di Refrancore, in via Asti 24, aprirà le porte a bambini e famiglie per un Open Day. In programma una visita guidata degli spazi, laboratori creativi e un'occasione per incontrare i maestri e conoscere da vicino le attività della scuola, che accoglie bambini dai 5 agli 11 anni. Un'ora dedicata all'accoglienza e alla scoperta, per avvicinare le famiglie alla realtà scolastica del paese.