Una ventina di sguardi ammirati e sorpresi pronti a trasferire le loro emozioni ai clienti che chiederanno loro una meta sicuramente insolita e fuori dai soliti circuiti turistici super sfruttati. Erano gli sguardi dei tour operator che nei giorni scorsi si sono fatti accompagnare da LoveLanghe in un "educational tour" per conoscere il Cammino 8 Basso Monferrato che si sviluppa in due anelli sovrapposti rappresentando così il simbolo dell'infinito.

Fra le tappe toccate dal gruppo, anche l'importante momento alla Cantina Sociale Terre dei Santi di Castelnuovo Don Bosco per conoscere le strutture e i servizi che si trovano lungo il cammino direttamente dai loro titolari, gettando ponti per creare nuove opportunità di collaborazione e proseguire nella promozione di un'offerta turistica integrata.

Particolarmente gradita dai tour operator anche la tappa al B&B La Rocchetta 1915 di Cortazzone dove il padrone di casa, l'interior designer Daniele Dezzani, ha stupito con i suoi accurati minialloggi destinati all'accoglienza oltre al grande salone che presenta la sontuosa collezione di servizi a tavola in porcellana. Allo stesso appuntamento anche un "assaggio" del Club di Prodotto, ideato nell'ambito del Cammino per dare luce ai piccoli allevatori, coltivatori e artigiani della zona. Erano presenti i mieli di Paulin Takumbo, affermato apicoltore di origini camerunensi di Camerano con la sua azienda PolyAgriNova e i peperoni di Capriglio, piccolo Presidio Slow Food da 16 anni.

Gli operatori, provenienti da Nord Italia e Toscana, hanno colto immediatamente il potenziale ricettivo di una zona considerata ancora tutta da scoprire, soprattutto nella sua genuinità e nella sua discrezione, due qualità sempre più ricercate dai turisti in fuga dalle grandi città.