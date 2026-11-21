A Scurzolengo il presepe di Natale ha baffi, code e zampe feline. Si chiama “Il Presepe dei Gatti di Maria Viarisio” e sarà possibile visitarlo il 5 e 6 dicembre nella Sala Consiliare del Municipio. A realizzarlo è stata Maria Viarisio, ex insegnante torinese da sempre legata al paese, che ha unito strumenti digitali, pazienza artigianale e fantasia per dare vita a un'originale rappresentazione della Natività.

Il lavoro comprende oltre cinquanta personaggi felini, alti fino a diciotto centimetri, realizzati con l'aiuto dell'Intelligenza Artificiale generativa. Non si è trattato, però, di un semplice esercizio tecnologico: per ottenere ogni figura, l'autrice ha guidato e corretto più volte il programma, arrivando a richiedere anche dodici o tredici elaborazioni per ciascun personaggio. L'obiettivo era creare gatti dall'aspetto umano, ma con espressioni credibili e senza risultati caricaturali. Una volta definiti, i soggetti sono stati stampati su carta fotografica, plastificati, ritagliati e dotati di supporti per poter rimanere in piedi.

Accanto ai personaggi c'è tutto il lavoro manuale dedicato alla scenografia. Maria Viarisio ha dipinto una decina di edifici in miniatura, curando con acrilici, matite colorate e polvere di mina sfumata a mano anche gli interni delle botteghe. Ci sono il falegname, il vasaio e gli ambienti della vita domestica, in una composizione che richiama la ricchezza dei presepi napoletani, reinterpretata in chiave felina.

Un'idea nata dai ricordi

Dietro il progetto ci sono anche un legame con il territorio e una storia personale. Scurzolengo è infatti conosciuto anche per la sua storica “contrada dei gatti”, la zona che un tempo circondava l'antico fossato sotto il castello. A questa memoria si è aggiunto il ricordo di una gattina del rione San Lorenzo, vissuta per quattro anni nella casa dell'autrice e scomparsa la scorsa estate.

La realizzazione è cominciata a settembre, inizialmente come una sfida giocosa condivisa con il figlio. Da quel primo esperimento è nato un progetto sempre più articolato, con l'intento di riscoprire il piacere di creare con le proprie mani e la capacità di meravigliarsi attraverso il gioco e la manualità.

Una festa anche per aiutare i gatti

La mostra, a ingresso libero, si inserisce in un fine settimana dedicato anche alla solidarietà. Il 6 dicembre, insieme ai mercatini natalizi, saranno presenti bancarelle per raccogliere fondi a sostegno della campagna comunale contro il randagismo felino.

Come spiega il sindaco Gianni Maiocco, il Comune ha avviato un progetto per affrontare il problema delle colonie feline, che in passato rischiavano di superare i 150 esemplari. Per finanziare gli interventi veterinari è stata coinvolta una rete di volontari, dipendenti comunali e cittadini, che hanno organizzato iniziative di autofinanziamento attraverso la vendita di oggetti realizzati a mano. Tra i partecipanti anche Maria Viarisio e i ragazzi di una scuola locale di uncinetto, che hanno utilizzato anche materiali di recupero, come i tappi di sughero.

Il lavoro ha dato risultati concreti: finora sono stati sterilizzati oltre cinquanta gatti, riducendo quasi del tutto le nuove nascite. La cura delle colonie prosegue grazie alla collaborazione con i veterinari del territorio e con l'associazione Leidaa, che contribuisce anche alla fornitura di cibo.

Orari di visita

“Il Presepe dei Gatti” sarà visitabile nella Sala Consiliare del Municipio il 5 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, con la presenza dell'autrice. Gli stessi orari saranno rispettati domenica 6 dicembre, in concomitanza con il mercatino di beneficenza, gli appuntamenti musicali e l'accensione dell'albero di Natale nella piazza principale.