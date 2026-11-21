E' suo il cuore in cui affondano le radici più profonde dei salesiani di tutto il mondo. Quella contadina di Capriglio, Margherita Occhiena, che non sapeva nè leggere nè scrivere ma è stata in grado di educare un "gigante" sociale quale fu San Giovanni Bosco.

A lei oggi è stata dedicata la mostra inaugurata al Colle Don Bosco, nell'atrio fra l'ufficio Accoglienza e l'ingresso alla Basilica inferiore. Un locale lungo esaltato dalla luce delle vetrate che consente di cogliere ogni sfumatura dei grandi pannelli illustrati dalla pittrice Silvana Maggioni, caratterizzati da due colori: l'azzurro del cielo e il rosso della terra. A significare appunto la realtà in cui è nata e cresciuta Mamma Margherita e quella fede incrollabile che ha trasmesso al figlio. Una Mamma Margherita senza volto, quella pensata da Silvana Maggiorni e lo spiega lei stessa perchè: «Su quel viso si può sovrapporre quello di ogni madre del mondo che si affida a lei per il bene dei figli».

In mostra ci sono i pochi e rari cimeli realmente appartenuti alla madre di Don Bosco: una madia, il baule da sposa, un tavolo realizzato da suo figlio, un telo tessuto da lei direttamente. E poi la tenerezza di quella cuffietta da neonato, realizzata all'uncinetto che Margherita Occhiena fece alla nascita di quel Giovannino che sarebbe diventato santo e fondatore dei salesiani.

Dal Museo a lei dedicato a Capriglio, alcune riproduzioni del certificato di nascita e di matrimonio con Francesco Bosco oltre ad alcune foto rarissime della casetta nella frazione Becchi in cui la famiglia si stabilì, oggi sede spirituale salesiana.

Ad inaugurarla i sindaci di Castelnuovo Don Bosco (Umberto Musso) e Capriglio (Tiziana Gaeta) prima di un momento molto curioso che ha catalizzato l'attenzione di chi era presente.

Lo scultore spagnolo Martin Lagares ha realizzato in poco meno di mezz'ora un busto di Mamma Margherita in argilla. In così poco tempo ha ricavato da due panetti rettangolari il volto dolce e autorevole che l'iconografia ufficiale riconosce a Margherita Occhiena.

La giornata è proseguita con la conferenza di Pierluigi Cameroni, salesiano postulatore della causa di beatificazione di Mamma Margherita e si concluderà alle 18 a Capriglio, con una messa di anniversario. Altro momento di preghiera per ricordare Margherita Occhiena si terrà mercoledì 25 novembre, giorno esatto dell'anniversario, alle 21 nella parrocchia caprigliese.